https://ria.ru/20230928/bronirovanie-1899135636.html

Система бронирования "Леонардо" подверглась DDOS-атаке из-за рубежа

Система бронирования "Леонардо" подверглась DDOS-атаке из-за рубежа - РИА Новости, 28.09.2023

Система бронирования "Леонардо" подверглась DDOS-атаке из-за рубежа

Ростех работает над отражением массированной DDOS-атаки из-за рубежа на систему "Леонардо", в ближайшее время система бронирования вновь заработает, сообщила... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:44

2023-09-28T11:44

2023-09-28T12:04

технологии

ростех

происшествия

аэрофлот

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ростех работает над отражением массированной DDOS-атаки из-за рубежа на систему "Леонардо", в ближайшее время система бронирования вновь заработает, сообщила пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале.Ранее авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщили о сложностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании."В настоящий момент на систему "Леонардо" идет массированная DDOS-атака из-за рубежа. Мы работаем над ее отражением. В ближайшее время система вновь заработает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230816/srok-1890370985.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, ростех, происшествия, аэрофлот