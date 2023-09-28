https://ria.ru/20230928/bronirovanie-1899135636.html
Система бронирования "Леонардо" подверглась DDOS-атаке из-за рубежа
Система бронирования "Леонардо" подверглась DDOS-атаке из-за рубежа - РИА Новости, 28.09.2023
Система бронирования "Леонардо" подверглась DDOS-атаке из-за рубежа
Ростех работает над отражением массированной DDOS-атаки из-за рубежа на систему "Леонардо", в ближайшее время система бронирования вновь заработает, сообщила... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:44
2023-09-28T11:44
2023-09-28T12:04
технологии
ростех
происшествия
аэрофлот
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ростех работает над отражением массированной DDOS-атаки из-за рубежа на систему "Леонардо", в ближайшее время система бронирования вновь заработает, сообщила пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале.Ранее авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщили о сложностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании."В настоящий момент на систему "Леонардо" идет массированная DDOS-атака из-за рубежа. Мы работаем над ее отражением. В ближайшее время система вновь заработает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230816/srok-1890370985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ростех, происшествия, аэрофлот
Технологии, Ростех, Происшествия, Аэрофлот
Система бронирования "Леонардо" подверглась DDOS-атаке из-за рубежа
"Ростех": система бронирования "Леонардо" подверглась DDOS-атаке из-за рубежа