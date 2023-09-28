https://ria.ru/20230928/bronirovanie-1899129098.html
"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое в системе бронирования "Леонардо"
"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое в системе бронирования "Леонардо" - РИА Новости, 28.09.2023
"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое в системе бронирования "Леонардо"
Произошел сбой в системе бронирования "Леонардо"(Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании, сообщила пресс- служба... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:24
2023-09-28T11:24
2023-09-28T12:04
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Произошел сбой в системе бронирования "Леонардо"(Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании, сообщила пресс- служба "Аэрофлота" в Telegram-канале."В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании", - говорится в сообщении.Отмечается, что в данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы.
https://ria.ru/20230908/puteshestviya-1894789135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, аэрофлот, россия
Туризм, Новости - Туризм, Аэрофлот, Россия
"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое в системе бронирования "Леонардо"
"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo