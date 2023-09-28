https://ria.ru/20230928/bronirovanie-1899129098.html

"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое в системе бронирования "Леонардо"

"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое в системе бронирования "Леонардо" - РИА Новости, 28.09.2023

"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое в системе бронирования "Леонардо"

Произошел сбой в системе бронирования "Леонардо"(Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании, сообщила пресс- служба... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:24

2023-09-28T11:24

2023-09-28T12:04

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Произошел сбой в системе бронирования "Леонардо"(Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании, сообщила пресс- служба "Аэрофлота" в Telegram-канале."В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании", - говорится в сообщении.Отмечается, что в данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы.

https://ria.ru/20230908/puteshestviya-1894789135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, аэрофлот, россия