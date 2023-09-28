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Специалисты отметили сильное снижение производства автомобилей в Британии - РИА Новости, 28.09.2023
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09:10 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/britaniya-1899094964.html
Специалисты отметили сильное снижение производства автомобилей в Британии
Специалисты отметили сильное снижение производства автомобилей в Британии - РИА Новости, 28.09.2023
Специалисты отметили сильное снижение производства автомобилей в Британии
Производство автомобилей в Великобритании в августе сократилось на 9,7% в годовом выражении - до 45 052 машин, свидетельствуют данные британского Общества... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:10
2023-09-28T09:10
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Производство автомобилей в Великобритании в августе сократилось на 9,7% в годовом выражении - до 45 052 машин, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Снижение отмечено впервые после шести месяцев непрерывного роста, отмечается в сообщении. При этом производство автомобилей для внутреннего рынка за август упало на 25,2% - до 8010 машин, а на экспорт - на 5,5%, до 37 042. Суммарно с начала года производство автомобилей в стране возросло на 11,8% - до 571 671 штуки. В том числе для внутреннего рынка было выпущено 111 425 автомобилей (+2,5%), на экспорт – 460 246 машин (+14,4%). "После шести месяцев роста подряд снижение производства автомобилей в Великобритании во всегда самый слабый и нестабильный по объему месяц не является поводом для беспокойства", - приводятся в релизе слова исполнительного директора SMMT Майка Хоуза. По его словам, автопроизводители воспользовались сезоном летних отпусков для обновления производства. В то же время Хоуз отметил важность будущих инвестиций, на что может повлиять ситуация с пошлинами на торговлю электромобилями между Великобританией и ЕС. "Нам необходима определенность в бизнесе, не в последнюю очередь соглашение между Великобританией и ЕС об отсрочке ужесточения правил происхождения, которые могут повредить конкурентоспособности электромобилей как на европейском, так и на британском рынках", - считает глава SMMT. Достигнутое после выхода Британии из ЕС торговое соглашение предполагает введение с января следующего года 10-процентной пошлины на электромобили, транспортируемые через Ла-Манш, если батареи в них произведены за пределами Европы. Ранее в сентябре Европейская ассоциация автомобильных производителей (ACEA) обратилась к Еврокомиссии с призывом предотвратить введение пошлины.
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экономика, авто, великобритания, ла-манш, европа, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Экономика, Авто, Великобритания, Ла-Манш, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Специалисты отметили сильное снижение производства автомобилей в Британии

SMMT: производство авто в Великобритании в августе сократилось на 9,7%

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Производство автомобилей в Великобритании в августе сократилось на 9,7% в годовом выражении - до 45 052 машин, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
Снижение отмечено впервые после шести месяцев непрерывного роста, отмечается в сообщении. При этом производство автомобилей для внутреннего рынка за август упало на 25,2% - до 8010 машин, а на экспорт - на 5,5%, до 37 042.
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Суммарно с начала года производство автомобилей в стране возросло на 11,8% - до 571 671 штуки. В том числе для внутреннего рынка было выпущено 111 425 автомобилей (+2,5%), на экспорт – 460 246 машин (+14,4%).
"После шести месяцев роста подряд снижение производства автомобилей в Великобритании во всегда самый слабый и нестабильный по объему месяц не является поводом для беспокойства", - приводятся в релизе слова исполнительного директора SMMT Майка Хоуза. По его словам, автопроизводители воспользовались сезоном летних отпусков для обновления производства.
В то же время Хоуз отметил важность будущих инвестиций, на что может повлиять ситуация с пошлинами на торговлю электромобилями между Великобританией и ЕС. "Нам необходима определенность в бизнесе, не в последнюю очередь соглашение между Великобританией и ЕС об отсрочке ужесточения правил происхождения, которые могут повредить конкурентоспособности электромобилей как на европейском, так и на британском рынках", - считает глава SMMT.
Достигнутое после выхода Британии из ЕС торговое соглашение предполагает введение с января следующего года 10-процентной пошлины на электромобили, транспортируемые через Ла-Манш, если батареи в них произведены за пределами Европы. Ранее в сентябре Европейская ассоциация автомобильных производителей (ACEA) обратилась к Еврокомиссии с призывом предотвратить введение пошлины.
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