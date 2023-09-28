https://ria.ru/20230928/bonya-1899112272.html

Виктория Боня отреагировала на слухи о проверке МВД на мошенничество

Виктория Боня отреагировала на слухи о проверке МВД на мошенничество - РИА Новости, 28.09.2023

Виктория Боня отреагировала на слухи о проверке МВД на мошенничество

Блогерша и телеведущая Виктория Боня высмеяла в своем Telegram-канале слухи о том, что полиция возбудила в ее отношении проверку по статье "Мошенничество". РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:41

2023-09-28T10:41

2023-09-28T11:50

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Блогерша и телеведущая Виктория Боня высмеяла в своем Telegram-канале слухи о том, что полиция возбудила в ее отношении проверку по статье "Мошенничество". "Откуда они берут эти новости? Ну очередной бред для дураков. Так же, как и с тем, что меня проверяла прокуратура", — написала Боня.Ранее в ряде СМИ и пабликов появилась информация о том, что несколько россиян вступили в платный телеграм-канал знаменитости, чтобы увидеть ее фотографии после пластической операции. Однако, как заявили потерпевшие, таких снимков там не было, а сама Боня отказалась вернуть им деньги. Пользователи обратились за помощью в МВД. По словам телезвезды, вместе со ссылкой на канал было уведомления, что если людей будет меньше, фотографии с преображением Боня не поставит. "Люди, которые пришли по этой ссылке, читали правила", — заверила блогерша."Мало того, я утром спросила в этом чате, хочет ли кто-то выйти и семь человек написали "да". Мы вернули им деньги, а остальные люди остались и с удовольствием читают мой канал!" — добавила Боня. Она же отметила, что 16 лет работает в медиаиндустрии и знает все, что касается вопросов, связанных с ответственностью о мошенничестве. "Очередная утка, не более того", — заключила она.

https://ria.ru/20230803/bonya-1887929656.html

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новости шоу-бизнеса, виктория боня, знаменитости, слухи