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Правительство и ЦБ подготовили план для запуска расчетов на базе блокчейна
Правительство и ЦБ подготовили план для запуска расчетов на базе блокчейна - РИА Новости, 28.09.2023
Правительство и ЦБ подготовили план для запуска расчетов на базе блокчейна
Кабмин и ЦБ подготовили пошаговый план для запуска трансграничных расчетов на базе технологии блокчейн с использованием цифровых финансовых активов, сообщил... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:40
2023-09-28T12:40
2023-09-28T12:41
центральный банк рф (цб рф)
михаил мишустин
экономика
правительство рф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кабмин и ЦБ подготовили пошаговый план для запуска трансграничных расчетов на базе технологии блокчейн с использованием цифровых финансовых активов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сейчас работаем над запуском трансграничных расчетов на базе технологии блокчейн с использованием цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. Правительством в координации с Банком России подготовлен пошаговый план по созданию такой системы, в рамках которого будут проанализированы правовые и технические аспекты", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.
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центральный банк рф (цб рф), михаил мишустин, экономика, правительство рф
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Михаил Мишустин, Экономика, Правительство РФ
Правительство и ЦБ подготовили план для запуска расчетов на базе блокчейна
Правительство и ЦБ подготовили план запуска расчетов на базе технологии блокчейн