https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899317449.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 28.09.2023

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T22:50

2023-09-28T22:50

2023-09-28T22:56

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

происшествия

безопасность

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать восьмого сентября около 21:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.

белгородская область

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2023

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белгородская область, россия, происшествия, безопасность