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Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 28.09.2023 (обновлено: 22:56 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899317449.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 28.09.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T22:50
2023-09-28T22:56
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
происшествия
безопасность
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать восьмого сентября около 21:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.
белгородская область
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белгородская область, россия, происшествия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия, Безопасность
Над Белгородской областью сбили беспилотник

МО: над Белгородской областью сбили беспилотник

© Фото : пресс-служба главы городского округа ИстраОбломки беспилотника
Обломки беспилотника - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : пресс-служба главы городского округа Истра
Обломки беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать восьмого сентября около 21:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:00
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияПроисшествияБезопасность
 
 
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