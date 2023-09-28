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Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 28.09.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T22:50
2023-09-28T22:50
2023-09-28T22:56
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
происшествия
безопасность
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать восьмого сентября около 21:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.
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белгородская область, россия, происшествия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия, Безопасность
Над Белгородской областью сбили беспилотник
МО: над Белгородской областью сбили беспилотник