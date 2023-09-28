https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899269085.html
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Над Белгородской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 28.09.2023
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:54
2023-09-28T17:54
2023-09-28T18:01
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Двадцать восьмого сентября текущего года около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html
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белгородская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
МО РФ: над Белгородской областью сбили украинский беспилотник