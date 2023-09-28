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В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 28.09.2023 (обновлено: 13:42 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899177935.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 28.09.2023
В Белгородской области сбили беспилотник
Российская ПВО в четверг уничтожила БПЛА Украины над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:26
2023-09-28T13:42
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
безопасность
вячеслав гладков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БЕЛГОРОД/МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Российская ПВО в четверг уничтожила БПЛА Украины над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."28 сентября около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.Как уточнил в своем Telegram-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков, дрон сбит в Белгородском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
белгородская область
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белгородская область, белгородский район, безопасность, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Безопасность, Вячеслав Гладков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Белгородской области сбили беспилотник

Минобороны: в Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД/МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Российская ПВО в четверг уничтожила БПЛА Украины над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"28 сентября около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.
Как уточнил в своем Telegram-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков, дрон сбит в Белгородском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районБезопасностьВячеслав ГладковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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