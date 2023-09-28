https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899177935.html

В Белгородской области сбили беспилотник

В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 28.09.2023

В Белгородской области сбили беспилотник

Российская ПВО в четверг уничтожила БПЛА Украины над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:26

2023-09-28T13:26

2023-09-28T13:42

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

безопасность

вячеслав гладков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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БЕЛГОРОД/МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Российская ПВО в четверг уничтожила БПЛА Украины над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."28 сентября около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.Как уточнил в своем Telegram-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков, дрон сбит в Белгородском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

белгородская область

белгородский район

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белгородская область, белгородский район, безопасность, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф)