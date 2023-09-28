https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899167294.html

На подлете к Брянску уничтожили беспилотник

На подлете к Брянску уничтожили беспилотник - РИА Новости, 28.09.2023

На подлете к Брянску уничтожили беспилотник

Беспилотник самолетного типа уничтожен ПВО на подлете к Брянску, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:56

2023-09-28T12:56

2023-09-28T13:03

специальная военная операция на украине

брянск

брянская область

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен ПВО на подлете к Брянску, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена очередная атака украинских террористов. На подлете к Брянску силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.Утром Богомаз сообщил о предотвращении двух атак беспилотников над Брянской областью. Один подавлен силами радиоэлектронной борьбы на подлете к Брянску, второй уничтожен над Брянским районом силами ПВО, пострадавших нет.Минобороны в четверг сообщало о двух сбитых БПЛА над Брянской областью.

https://ria.ru/20230927/bespilotnik-1898941041.html

брянск

брянская область

россия

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брянск, брянская область, россия