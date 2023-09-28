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На подлете к Брянску уничтожили беспилотник - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 28.09.2023 (обновлено: 13:03 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899167294.html
На подлете к Брянску уничтожили беспилотник
На подлете к Брянску уничтожили беспилотник - РИА Новости, 28.09.2023
На подлете к Брянску уничтожили беспилотник
Беспилотник самолетного типа уничтожен ПВО на подлете к Брянску, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:56
2023-09-28T13:03
специальная военная операция на украине
брянск
брянская область
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен ПВО на подлете к Брянску, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена очередная атака украинских террористов. На подлете к Брянску силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.Утром Богомаз сообщил о предотвращении двух атак беспилотников над Брянской областью. Один подавлен силами радиоэлектронной борьбы на подлете к Брянску, второй уничтожен над Брянским районом силами ПВО, пострадавших нет.Минобороны в четверг сообщало о двух сбитых БПЛА над Брянской областью.
https://ria.ru/20230927/bespilotnik-1898941041.html
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брянск, брянская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Брянская область, Россия
На подлете к Брянску уничтожили беспилотник

Богомаз: на подлете к Брянску уничтожили дрон самолетного типа

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен ПВО на подлете к Брянску, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Пресечена очередная атака украинских террористов. На подлете к Брянску силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.
Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
Утром Богомаз сообщил о предотвращении двух атак беспилотников над Брянской областью. Один подавлен силами радиоэлектронной борьбы на подлете к Брянску, второй уничтожен над Брянским районом силами ПВО, пострадавших нет.
Минобороны в четверг сообщало о двух сбитых БПЛА над Брянской областью.
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