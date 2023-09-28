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Минобороны рассказало об уничтожении еще одного БПЛА над Брянской областью

Минобороны рассказало об уничтожении еще одного БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 28.09.2023

Минобороны рассказало об уничтожении еще одного БПЛА над Брянской областью

Российские системы ПВО сбили еще один украинский дрон в небе над Брянской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:31

2023-09-28T11:31

2023-09-28T11:37

безопасность

брянская область

брянский район

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили еще один украинский дрон в небе над Брянской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.Ранее в этот день в военном ведомстве сообщали о перехвате другого украинского БПЛА над Брянской областью."Двадцать восьмого сентября около 11.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - говорится в сообщении.

брянская область

брянский район

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безопасность, брянская область, брянский район, вооруженные силы украины