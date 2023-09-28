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Минобороны рассказало об уничтожении еще одного БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 28.09.2023
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11:31 28.09.2023 (обновлено: 11:37 28.09.2023)
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Минобороны рассказало об уничтожении еще одного БПЛА над Брянской областью
Минобороны рассказало об уничтожении еще одного БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 28.09.2023
Минобороны рассказало об уничтожении еще одного БПЛА над Брянской областью
Российские системы ПВО сбили еще один украинский дрон в небе над Брянской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:31
2023-09-28T11:37
безопасность
брянская область
брянский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили еще один украинский дрон в небе над Брянской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.Ранее в этот день в военном ведомстве сообщали о перехвате другого украинского БПЛА над Брянской областью."Двадцать восьмого сентября около 11.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - говорится в сообщении.
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безопасность, брянская область, брянский район, вооруженные силы украины
Безопасность, Брянская область, Брянский район, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало об уничтожении еще одного БПЛА над Брянской областью

Минобороны: ПВО уничтожила еще один украинский беспилотник над Брянской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили еще один украинский дрон в небе над Брянской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
Ранее в этот день в военном ведомстве сообщали о перехвате другого украинского БПЛА над Брянской областью.
"Двадцать восьмого сентября около 11.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - говорится в сообщении.
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