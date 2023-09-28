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ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Брянским районом - РИА Новости, 28.09.2023
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11:24 28.09.2023 (обновлено: 11:33 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899129331.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Брянским районом
ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Брянским районом - РИА Новости, 28.09.2023
ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Брянским районом
Над Брянским районом уничтожен украинский беспилотник самолетного типа, пострадавших нет, написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:24
2023-09-28T11:33
брянский район
брянская область
вооруженные силы украины
происшествия
александр богомаз
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Над Брянским районом уничтожен украинский беспилотник самолетного типа, пострадавших нет, написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале."ВСУ пытались совершить еще одну террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших нет", - сообщил Богомаз.Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте, и поблагодарил подразделения ПВО.В четверг утром Богомаз сообщил, что БПЛА самолетного типа был подавлен силами радиоэлектронной борьбы на подлете к Брянску, пострадавших нет.
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брянский район, брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз
Брянский район, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Александр Богомаз
ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Брянским районом

Богомаз: ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Брянским районом

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Над Брянским районом уничтожен украинский беспилотник самолетного типа, пострадавших нет, написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"ВСУ пытались совершить еще одну террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших нет", - сообщил Богомаз.
Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте, и поблагодарил подразделения ПВО.
В четверг утром Богомаз сообщил, что БПЛА самолетного типа был подавлен силами радиоэлектронной борьбы на подлете к Брянску, пострадавших нет.
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Брянский районБрянская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлександр Богомаз
 
 
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