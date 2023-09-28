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ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Брянским районом

ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Брянским районом - РИА Новости, 28.09.2023

ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Брянским районом

Над Брянским районом уничтожен украинский беспилотник самолетного типа, пострадавших нет, написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:24

2023-09-28T11:24

2023-09-28T11:33

брянский район

брянская область

вооруженные силы украины

происшествия

александр богомаз

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Над Брянским районом уничтожен украинский беспилотник самолетного типа, пострадавших нет, написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале."ВСУ пытались совершить еще одну террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших нет", - сообщил Богомаз.Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте, и поблагодарил подразделения ПВО.В четверг утром Богомаз сообщил, что БПЛА самолетного типа был подавлен силами радиоэлектронной борьбы на подлете к Брянску, пострадавших нет.

брянский район

брянская область

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брянский район, брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз