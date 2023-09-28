https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899129331.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Брянским районом
ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Брянским районом - РИА Новости, 28.09.2023
ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Брянским районом
Над Брянским районом уничтожен украинский беспилотник самолетного типа, пострадавших нет, написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:24
2023-09-28T11:24
2023-09-28T11:33
брянский район
брянская область
вооруженные силы украины
происшествия
александр богомаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Над Брянским районом уничтожен украинский беспилотник самолетного типа, пострадавших нет, написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале."ВСУ пытались совершить еще одну террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших нет", - сообщил Богомаз.Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте, и поблагодарил подразделения ПВО.В четверг утром Богомаз сообщил, что БПЛА самолетного типа был подавлен силами радиоэлектронной борьбы на подлете к Брянску, пострадавших нет.
брянский район
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянский район, брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз
Брянский район, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Александр Богомаз
ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Брянским районом
Богомаз: ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Брянским районом