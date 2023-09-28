https://ria.ru/20230928/bayden-1899244148.html

Блинкен не исключил, что Путин и Байден когда-нибудь встретятся

Блинкен не исключил, что Путин и Байден когда-нибудь встретятся - РИА Новости, 28.09.2023

Блинкен не исключил, что Путин и Байден когда-нибудь встретятся

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен не исключил возможность встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:49

2023-09-28T16:49

2023-09-28T17:23

владимир путин

джо байден

в мире

энтони блинкен

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен не исключил возможность встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина.Соответствующее заявление он сделал в четверг на мероприятии, организованном на площадке издания The Atlantic."Никогда не говори никогда", - сказал Блинкен в ответ на вопрос о возможности встречи Байдена с Путиным."В конечном счете то, чего хотят все, начиная с украинцев, - это справедливый и прочный мир. Итак, давайте посмотрим, дойдем ли мы когда-нибудь до этого момента, когда это станет возможным", - добавил он.

https://ria.ru/20230920/putin-1897505791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, джо байден, в мире, энтони блинкен, сша, россия