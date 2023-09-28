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Блинкен не исключил, что Путин и Байден когда-нибудь встретятся - РИА Новости, 28.09.2023
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16:49 28.09.2023 (обновлено: 17:23 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/bayden-1899244148.html
Блинкен не исключил, что Путин и Байден когда-нибудь встретятся
Блинкен не исключил, что Путин и Байден когда-нибудь встретятся - РИА Новости, 28.09.2023
Блинкен не исключил, что Путин и Байден когда-нибудь встретятся
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен не исключил возможность встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:49
2023-09-28T17:23
владимир путин
джо байден
в мире
энтони блинкен
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен не исключил возможность встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина.Соответствующее заявление он сделал в четверг на мероприятии, организованном на площадке издания The Atlantic."Никогда не говори никогда", - сказал Блинкен в ответ на вопрос о возможности встречи Байдена с Путиным."В конечном счете то, чего хотят все, начиная с украинцев, - это справедливый и прочный мир. Итак, давайте посмотрим, дойдем ли мы когда-нибудь до этого момента, когда это станет возможным", - добавил он.
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Владимир Путин, Джо Байден, В мире, Энтони Блинкен, США, Россия
Блинкен не исключил, что Путин и Байден когда-нибудь встретятся

Блинкен о возможности встречи Байдена с Путиным: никогда не говори никогда

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. 2021 год
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. 2021 год - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. 2021 год. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен не исключил возможность встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина.
Соответствующее заявление он сделал в четверг на мероприятии, организованном на площадке издания The Atlantic.
"Никогда не говори никогда", - сказал Блинкен в ответ на вопрос о возможности встречи Байдена с Путиным.
"В конечном счете то, чего хотят все, начиная с украинцев, - это справедливый и прочный мир. Итак, давайте посмотрим, дойдем ли мы когда-нибудь до этого момента, когда это станет возможным", - добавил он.
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Владимир ПутинДжо БайденВ миреЭнтони БлинкенСШАРоссия
 
 
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