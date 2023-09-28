https://ria.ru/20230928/bayden-1899098493.html

В США рассказали о неожиданном подарке Путину от Байдена

В США рассказали о неожиданном подарке Путину от Байдена - РИА Новости, 28.09.2023

В США рассказали о неожиданном подарке Путину от Байдена

Провальная "зеленая" экономическая политика Байдена ослабила США и сократила их возможность помогать Киеву, пишет Newsweek. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T09:26

2023-09-28T09:26

2023-09-28T10:53

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Провальная "зеленая" экономическая политика Байдена ослабила США и сократила их возможность помогать Киеву, пишет Newsweek."Наиболее значимый вклад, который Соединенные Штаты могли бы внести в военные действия на Украине, — это восстановление американской энергетической независимости <…> Однако президент Джо Байден делает все наоборот, подрывая энергетическую независимость США и оказывая российскому президенту Владимиру Путину важнейшую помощь", — пишет издание.Так, Байден закрыл для добычи энергоресурсов более 40% специальной зоны "Национальный нефтяной резерв Аляски". Администрация также аннулировала все оставшиеся договоры аренды в "зоне 1002" Арктического национального заповедника на Аляске, который использовался для обеспечения энергетической безопасности, говорится в материале.При этом, как утверждает американский журналист, Россия в июле заработала на экспорте сырой нефти более 15 миллиардов долларов благодаря повышению цен. Американская энергетическая политика делает США лишь уязвимее и подрывает возможность оказывать помощь Украине, полагает автор."Нагнетание климатической истерии Байденом ободряет наших врагов и ослепляет американцев", — резюмирует Newsweek.В августе США выделили пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов. В целом суммарный объем военной помощи США Украине за время нахождения Джо Байдена на посту президента США превысил 43,7 миллиарда долларов, говорится в опубликованной 14 августа отчетности Пентагона. При этом с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года совокупный объем военной помощи превысил 43 миллиарда долларов.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.

https://ria.ru/20230927/shatdaun-1899071267.html

https://ria.ru/20230925/bayden-1898400784.html

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цены на нефть, сша, украина, россия, джо байден, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины