Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о неожиданном подарке Путину от Байдена - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 28.09.2023 (обновлено: 10:53 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/bayden-1899098493.html
В США рассказали о неожиданном подарке Путину от Байдена
В США рассказали о неожиданном подарке Путину от Байдена - РИА Новости, 28.09.2023
В США рассказали о неожиданном подарке Путину от Байдена
Провальная "зеленая" экономическая политика Байдена ослабила США и сократила их возможность помогать Киеву, пишет Newsweek. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:26
2023-09-28T10:53
цены на нефть
сша
украина
россия
джо байден
владимир путин
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893260744_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2cd070441bdee88387397d044b47773.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Провальная "зеленая" экономическая политика Байдена ослабила США и сократила их возможность помогать Киеву, пишет Newsweek."Наиболее значимый вклад, который Соединенные Штаты могли бы внести в военные действия на Украине, — это восстановление американской энергетической независимости &lt;…&gt; Однако президент Джо Байден делает все наоборот, подрывая энергетическую независимость США и оказывая российскому президенту Владимиру Путину важнейшую помощь", — пишет издание.Так, Байден закрыл для добычи энергоресурсов более 40% специальной зоны "Национальный нефтяной резерв Аляски". Администрация также аннулировала все оставшиеся договоры аренды в "зоне 1002" Арктического национального заповедника на Аляске, который использовался для обеспечения энергетической безопасности, говорится в материале.При этом, как утверждает американский журналист, Россия в июле заработала на экспорте сырой нефти более 15 миллиардов долларов благодаря повышению цен. Американская энергетическая политика делает США лишь уязвимее и подрывает возможность оказывать помощь Украине, полагает автор."Нагнетание климатической истерии Байденом ободряет наших врагов и ослепляет американцев", — резюмирует Newsweek.В августе США выделили пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов. В целом суммарный объем военной помощи США Украине за время нахождения Джо Байдена на посту президента США превысил 43,7 миллиарда долларов, говорится в опубликованной 14 августа отчетности Пентагона. При этом с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года совокупный объем военной помощи превысил 43 миллиарда долларов.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.
https://ria.ru/20230927/shatdaun-1899071267.html
https://ria.ru/20230925/bayden-1898400784.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893260744_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c7f4bfb709ea0d65a686edc981e8eb14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, сша, украина, россия, джо байден, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Цены на нефть, США, Украина, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
В США рассказали о неожиданном подарке Путину от Байдена

Newsweek: климатическая политика Байдена финансирует Россию

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Провальная "зеленая" экономическая политика Байдена ослабила США и сократила их возможность помогать Киеву, пишет Newsweek.
"Наиболее значимый вклад, который Соединенные Штаты могли бы внести в военные действия на Украине, — это восстановление американской энергетической независимости <…> Однако президент Джо Байден делает все наоборот, подрывая энергетическую независимость США и оказывая российскому президенту Владимиру Путину важнейшую помощь", — пишет издание.
Так, Байден закрыл для добычи энергоресурсов более 40% специальной зоны "Национальный нефтяной резерв Аляски". Администрация также аннулировала все оставшиеся договоры аренды в "зоне 1002" Арктического национального заповедника на Аляске, который использовался для обеспечения энергетической безопасности, говорится в материале.
При этом, как утверждает американский журналист, Россия в июле заработала на экспорте сырой нефти более 15 миллиардов долларов благодаря повышению цен. Американская энергетическая политика делает США лишь уязвимее и подрывает возможность оказывать помощь Украине, полагает автор.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун правительства США
Вчера, 23:15
"Нагнетание климатической истерии Байденом ободряет наших врагов и ослепляет американцев", — резюмирует Newsweek.
В августе США выделили пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов. В целом суммарный объем военной помощи США Украине за время нахождения Джо Байдена на посту президента США превысил 43,7 миллиарда долларов, говорится в опубликованной 14 августа отчетности Пентагона. При этом с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года совокупный объем военной помощи превысил 43 миллиарда долларов.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда, следует из опроса
25 сентября, 03:35
 
Цены на нефтьСШАУкраинаРоссияДжо БайденВладимир ПутинМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала