https://ria.ru/20230928/bayden-1899098493.html
В США рассказали о неожиданном подарке Путину от Байдена
В США рассказали о неожиданном подарке Путину от Байдена - РИА Новости, 28.09.2023
В США рассказали о неожиданном подарке Путину от Байдена
Провальная "зеленая" экономическая политика Байдена ослабила США и сократила их возможность помогать Киеву, пишет Newsweek. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:26
2023-09-28T09:26
2023-09-28T10:53
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Провальная "зеленая" экономическая политика Байдена ослабила США и сократила их возможность помогать Киеву, пишет Newsweek."Наиболее значимый вклад, который Соединенные Штаты могли бы внести в военные действия на Украине, — это восстановление американской энергетической независимости <…> Однако президент Джо Байден делает все наоборот, подрывая энергетическую независимость США и оказывая российскому президенту Владимиру Путину важнейшую помощь", — пишет издание.Так, Байден закрыл для добычи энергоресурсов более 40% специальной зоны "Национальный нефтяной резерв Аляски". Администрация также аннулировала все оставшиеся договоры аренды в "зоне 1002" Арктического национального заповедника на Аляске, который использовался для обеспечения энергетической безопасности, говорится в материале.При этом, как утверждает американский журналист, Россия в июле заработала на экспорте сырой нефти более 15 миллиардов долларов благодаря повышению цен. Американская энергетическая политика делает США лишь уязвимее и подрывает возможность оказывать помощь Украине, полагает автор."Нагнетание климатической истерии Байденом ободряет наших врагов и ослепляет американцев", — резюмирует Newsweek.В августе США выделили пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов. В целом суммарный объем военной помощи США Украине за время нахождения Джо Байдена на посту президента США превысил 43,7 миллиарда долларов, говорится в опубликованной 14 августа отчетности Пентагона. При этом с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года совокупный объем военной помощи превысил 43 миллиарда долларов.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.
https://ria.ru/20230927/shatdaun-1899071267.html
https://ria.ru/20230925/bayden-1898400784.html
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цены на нефть, сша, украина, россия, джо байден, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Цены на нефть, США, Украина, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
В США рассказали о неожиданном подарке Путину от Байдена
Newsweek: климатическая политика Байдена финансирует Россию
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Провальная "зеленая" экономическая политика Байдена ослабила США и сократила их возможность помогать Киеву, пишет Newsweek
.
"Наиболее значимый вклад, который Соединенные Штаты могли бы внести в военные действия на Украине, — это восстановление американской энергетической независимости <…> Однако президент Джо Байден делает все наоборот, подрывая энергетическую независимость США и оказывая российскому президенту Владимиру Путину важнейшую помощь", — пишет издание.
Так, Байден закрыл для добычи энергоресурсов более 40% специальной зоны "Национальный нефтяной резерв Аляски". Администрация также аннулировала все оставшиеся договоры аренды в "зоне 1002" Арктического национального заповедника на Аляске, который использовался для обеспечения энергетической безопасности, говорится в материале.
При этом, как утверждает американский журналист, Россия в июле заработала на экспорте сырой нефти более 15 миллиардов долларов благодаря повышению цен. Американская энергетическая политика делает США лишь уязвимее и подрывает возможность оказывать помощь Украине, полагает автор.
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"Нагнетание климатической истерии Байденом ободряет наших врагов и ослепляет американцев", — резюмирует Newsweek.
В августе США выделили пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов. В целом суммарный объем военной помощи США Украине за время нахождения Джо Байдена на посту президента США превысил 43,7 миллиарда долларов, говорится в опубликованной 14 августа отчетности Пентагона. При этом с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года совокупный объем военной помощи превысил 43 миллиарда долларов.
Как подчеркивал Владимир Путин
, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине
ничего хорошего и только затягивает кризис.
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