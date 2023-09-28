https://ria.ru/20230928/bayden-1899078802.html

В США высказались о работе Байдена

В США высказались о работе Байдена - РИА Новости, 28.09.2023

В США высказались о работе Байдена

Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти в социальной сети Х раскритиковал работу Джо Байдена на посту президента США, заявив, что он РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T01:38

2023-09-28T01:38

2023-09-28T01:38

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сша

мексика

джо байден

кевин маккарти

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти в социальной сети Х раскритиковал работу Джо Байдена на посту президента США, заявив, что он портит всё, к чему прикасается. "Кажется, что всё, к чему прикасается Байден, он портит", - написал Маккарти. Спикер отметил, что миграционная политика американского лидера привела к "разрушению" границы США, субсидии на электрокары вызвали забастовки профсоюзов работников автопредприятий, а политика "байденомики" обернулась рекордной инфляцией. Ранее в сентябре опрос, проведенный телеканалом ABC News совместно с газетой Washington Post, показал, что почти половина американцев стала жить хуже при администрации Байдена. Лишь 37% респондентов положительно оценили его работу на посту главы государства. При этом экономическую политику Байдена одобрили всего 30%, а его подход к решению проблем с мигрантами на границе с Мексикой - всего 23%. Что касается предстоящих президентских выборов, то 62% демократов считают, что в 2024 году партия должна выдвинуть в качестве кандидата не Байдена, а кого-то другого.

https://ria.ru/20230927/shatdaun-1899071267.html

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в мире, сша, мексика, джо байден, кевин маккарти