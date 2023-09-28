https://ria.ru/20230928/bank-1899256559.html

Президент Европейского банка обсудила судьбу "Нафтогаза" с его главой

Президент Европейского банка обсудила судьбу "Нафтогаза" с его главой - РИА Новости, 28.09.2023

Президент Европейского банка обсудила судьбу "Нафтогаза" с его главой

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо направилась с визитом в Киев, где встретилась с главой правления украинской... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:22

2023-09-28T17:22

2023-09-28T17:23

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нафтогаз украины

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо направилась с визитом в Киев, где встретилась с главой правления украинской компании "Нафтогаз Украины" Алексеем Чернышовым, стороны обсудили дальнейшую поддержку предприятия, сообщил в четверг сам банк. "Вновь подтверждая сильную приверженность поддержке энергетической безопасности Украины, наша (глава) Одиль Рено-Бассо встретилась сегодня в Киеве с Алексеем Чернышовым… Обсуждали дальнейшую помощь "Нафтогазу Украины" в поддержании тепла в домах зимой и после", - говорится в сообщении банка в соцсети X. Рено-Бассо также встретилась в Киеве с главой "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким, с которым также обсудила дальнейшую поддержку в преддверии предстоящей зимы. Ранее сообщалось, что ЕБРР планирует выделить Украине 1,5 миллиарда евро в 2024 году. ЕБРР - крупнейший международный институт со штаб-квартирой в Лондоне, созданный в 1991 году для развития рыночной экономики в странах переходного периода, сегодня проводит операции в различных секторах экономики и бизнеса в 36 странах Центральной и Восточной Европы, СНГ, Центральной Азии и Северной Африки. С момента своего создания он инвестировал свыше 180 миллиардов евро в более чем 6,6 тысячи различных проектов.

https://ria.ru/20230928/es-1899241468.html

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