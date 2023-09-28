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Стало известно, кто заменил Татьяну Арнтгольц в передаче "Жди меня" - РИА Новости, 28.09.2023
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Шоубиз
 
15:33 28.09.2023 (обновлено: 15:50 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/babenko-1899215647.html
Стало известно, кто заменил Татьяну Арнтгольц в передаче "Жди меня"
Стало известно, кто заменил Татьяну Арнтгольц в передаче "Жди меня" - РИА Новости, 28.09.2023
Стало известно, кто заменил Татьяну Арнтгольц в передаче "Жди меня"
Новой ведущей программы "Жди меня" на НТВ стала актриса и продюсер Алена Бабенко, заменив Татьяну Арнтгольц, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:33
2023-09-28T15:50
шоубиз
новости шоу-бизнеса
алена бабенко
татьяна арнтгольц
нтв (телеканал)
москва
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Новой ведущей программы "Жди меня" на НТВ стала актриса и продюсер Алена Бабенко, заменив Татьяну Арнтгольц, сообщает пресс-служба телеканала. Звезда фильма "Водитель для Веры" будет выходить в эфир вместе с народным артистом России Александром Лазаревым.По словам Бабенко, ей давно нравилась легендарная передача, но решение стать ее ведущей далось актрисе непросто. "Мне сложно справиться с эмоциями, которые переполняют всякий раз, будь то сама история или человек, который ее рассказывает, и тем более невероятный момент встречи, когда ты становишься ее свидетелем", — приводят слова Алены Бабенко в пресс-службе. В новом выпуске программы зрители узнают три истории, связанной с поиском кровных родственников и близких людей. Премьера "Жди меня" состоится в эту пятницу на НТВ.
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новости шоу-бизнеса, алена бабенко, татьяна арнтгольц, нтв (телеканал), москва, александр лазарев (актер), знаменитости, новости культуры
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Алена Бабенко, Татьяна Арнтгольц, НТВ (телеканал), Москва, Александр Лазарев (актер), Знаменитости, Новости культуры
Стало известно, кто заменил Татьяну Арнтгольц в передаче "Жди меня"

Алена Бабенко стала новой ведущей шоу "Жди меня" на НТВ вместо Татьяны Арнтгольц

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВАлена Бабенко и Александр Лазарев
Алена Бабенко и Александр Лазарев
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Новой ведущей программы "Жди меня" на НТВ стала актриса и продюсер Алена Бабенко, заменив Татьяну Арнтгольц, сообщает пресс-служба телеканала.
Звезда фильма "Водитель для Веры" будет выходить в эфир вместе с народным артистом России Александром Лазаревым.
По словам Бабенко, ей давно нравилась легендарная передача, но решение стать ее ведущей далось актрисе непросто.
«
"Мне сложно справиться с эмоциями, которые переполняют всякий раз, будь то сама история или человек, который ее рассказывает, и тем более невероятный момент встречи, когда ты становишься ее свидетелем", — приводят слова Алены Бабенко в пресс-службе.
В новом выпуске программы зрители узнают три истории, связанной с поиском кровных родственников и близких людей.
Премьера "Жди меня" состоится в эту пятницу на НТВ.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаАлена БабенкоТатьяна АрнтгольцНТВ (телеканал)МоскваАлександр Лазарев (актер)ЗнаменитостиНовости культуры
 
 
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