https://ria.ru/20230928/babenko-1899215647.html
Стало известно, кто заменил Татьяну Арнтгольц в передаче "Жди меня"
Стало известно, кто заменил Татьяну Арнтгольц в передаче "Жди меня" - РИА Новости, 28.09.2023
Стало известно, кто заменил Татьяну Арнтгольц в передаче "Жди меня"
Новой ведущей программы "Жди меня" на НТВ стала актриса и продюсер Алена Бабенко, заменив Татьяну Арнтгольц, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:33
2023-09-28T15:33
2023-09-28T15:50
шоубиз
новости шоу-бизнеса
алена бабенко
татьяна арнтгольц
нтв (телеканал)
москва
александр лазарев (актер)
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899216068_0:510:2048:1662_1920x0_80_0_0_048fd1fe6d8d5a386a4c4c013e8fce60.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Новой ведущей программы "Жди меня" на НТВ стала актриса и продюсер Алена Бабенко, заменив Татьяну Арнтгольц, сообщает пресс-служба телеканала. Звезда фильма "Водитель для Веры" будет выходить в эфир вместе с народным артистом России Александром Лазаревым.По словам Бабенко, ей давно нравилась легендарная передача, но решение стать ее ведущей далось актрисе непросто. "Мне сложно справиться с эмоциями, которые переполняют всякий раз, будь то сама история или человек, который ее рассказывает, и тем более невероятный момент встречи, когда ты становишься ее свидетелем", — приводят слова Алены Бабенко в пресс-службе. В новом выпуске программы зрители узнают три истории, связанной с поиском кровных родственников и близких людей. Премьера "Жди меня" состоится в эту пятницу на НТВ.
https://ria.ru/20230830/prigozhin-1893186787.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899216068_0:217:2048:1753_1920x0_80_0_0_6f07c58b7d3e7bdd76999a20f9d47d66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, алена бабенко, татьяна арнтгольц, нтв (телеканал), москва, александр лазарев (актер), знаменитости, новости культуры
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Алена Бабенко, Татьяна Арнтгольц, НТВ (телеканал), Москва, Александр Лазарев (актер), Знаменитости, Новости культуры
Стало известно, кто заменил Татьяну Арнтгольц в передаче "Жди меня"
Алена Бабенко стала новой ведущей шоу "Жди меня" на НТВ вместо Татьяны Арнтгольц
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Новой ведущей программы "Жди меня" на НТВ стала актриса и продюсер Алена Бабенко, заменив Татьяну Арнтгольц, сообщает пресс-служба телеканала.
Звезда фильма "Водитель для Веры" будет выходить в эфир вместе с народным артистом России Александром Лазаревым.
По словам Бабенко, ей давно нравилась легендарная передача, но решение стать ее ведущей далось актрисе непросто.
«
"Мне сложно справиться с эмоциями, которые переполняют всякий раз, будь то сама история или человек, который ее рассказывает, и тем более невероятный момент встречи, когда ты становишься ее свидетелем", — приводят слова Алены Бабенко в пресс-службе.
В новом выпуске программы зрители узнают три истории, связанной с поиском кровных родственников и близких людей.
Премьера "Жди меня" состоится в эту пятницу на НТВ.
Стало известно, в каком проекте появится Иосиф Пригожин после ухода с НТВ