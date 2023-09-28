https://ria.ru/20230928/babenko-1899215647.html

Стало известно, кто заменил Татьяну Арнтгольц в передаче "Жди меня"

Стало известно, кто заменил Татьяну Арнтгольц в передаче "Жди меня" - РИА Новости, 28.09.2023

Стало известно, кто заменил Татьяну Арнтгольц в передаче "Жди меня"

Новой ведущей программы "Жди меня" на НТВ стала актриса и продюсер Алена Бабенко, заменив Татьяну Арнтгольц, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:33

2023-09-28T15:33

2023-09-28T15:50

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Новой ведущей программы "Жди меня" на НТВ стала актриса и продюсер Алена Бабенко, заменив Татьяну Арнтгольц, сообщает пресс-служба телеканала. Звезда фильма "Водитель для Веры" будет выходить в эфир вместе с народным артистом России Александром Лазаревым.По словам Бабенко, ей давно нравилась легендарная передача, но решение стать ее ведущей далось актрисе непросто. "Мне сложно справиться с эмоциями, которые переполняют всякий раз, будь то сама история или человек, который ее рассказывает, и тем более невероятный момент встречи, когда ты становишься ее свидетелем", — приводят слова Алены Бабенко в пресс-службе. В новом выпуске программы зрители узнают три истории, связанной с поиском кровных родственников и близких людей. Премьера "Жди меня" состоится в эту пятницу на НТВ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Галина Соколова

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