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Дмитрий Азаров: Доверие людей - огромная ответственность - РИА Новости, 28.09.2023
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20:21 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/azarov-1899298885.html
Дмитрий Азаров: Доверие людей - огромная ответственность
Дмитрий Азаров: Доверие людей - огромная ответственность - РИА Новости, 28.09.2023
Дмитрий Азаров: Доверие людей - огромная ответственность
Доверие людей — это огромная ответственность, и власти Самарской области это очень хорошо осознают, заявил губернатор области Дмитрий Азаров. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T20:21
2023-09-28T20:21
самарская область
дмитрий азаров
политика
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САМАРА, 28 сен - РИА Новости. Доверие людей — это огромная ответственность, и власти Самарской области это очень хорошо осознают, заявил губернатор области Дмитрий Азаров. Азаров принял участие во встрече, которую в четверг в режиме видеосвязи президент России Владимир Путин провел с избранными главами субъектов РФ. В мероприятии участвовали главы 26 регионов, где в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти. Выборы губернатора Самарской области проходили с 8 по 10 сентября. Действующий глава региона одержал на них победу, набрав порядка 1,1 миллиона голосов (83,83% избирателей). "Не случайно во время вступления в должность я говорил о том, что достигнутый результат в работе, доверие людей обязывает нас еще более ответственно, эффективно, результативно работать. Тем более и время, конечно, особое, которое действительно требует полной самоотдачи в работе. На этом президент акцентировал внимание всех присутствующих и выразил уверенность, что со всеми задачами справимся", – привели слова Азарова в пресс-службе облправительства. Глава региона также подчеркнул, что полученный на выборах результат был бы невозможен без поддержки президента и той огромной работы, которая проведена в регионе благодаря инициированным им национальным проектам. "Высокие результаты, доверие людей вновь избранным главам регионов было просто невозможно без доверия к президенту. Определяющую роль в развитии страны и регионов вне всякого сомнения играют национальные проекты, инициированные Владимиром Владимировичем Путиным. Сегодня это главный инструмент развития каждого региона. И половины бы не сделали из того, что сейчас мы можем предъявить людям, а они могут оценить, без нацпроектов, инициированных президентом", – подчеркнул Азаров. Он отметил, что в ушедшую пятилетку власти региона акцентировали внимание на развитии инфраструктуры и создали серьезный задел, который позволяет сегодня привлекать новые инвестиции, открывать новые производства. "Мы создали очень хорошие предпосылки для развития наших населенных пунктов, как и Самарской области в целом, – резюмировал Азаров.
https://ria.ru/20230925/azarov-1898483771.html
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самарская область, дмитрий азаров, политика
Самарская область, Дмитрий Азаров, Политика

Дмитрий Азаров: Доверие людей - огромная ответственность

© предоставлено пресс-службой правительства Самарской области Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
 Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
© предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Читать ria.ru в
САМАРА, 28 сен - РИА Новости. Доверие людей — это огромная ответственность, и власти Самарской области это очень хорошо осознают, заявил губернатор области Дмитрий Азаров.
Азаров принял участие во встрече, которую в четверг в режиме видеосвязи президент России Владимир Путин провел с избранными главами субъектов РФ. В мероприятии участвовали главы 26 регионов, где в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти.
Выборы губернатора Самарской области проходили с 8 по 10 сентября. Действующий глава региона одержал на них победу, набрав порядка 1,1 миллиона голосов (83,83% избирателей).
«
"Не случайно во время вступления в должность я говорил о том, что достигнутый результат в работе, доверие людей обязывает нас еще более ответственно, эффективно, результативно работать. Тем более и время, конечно, особое, которое действительно требует полной самоотдачи в работе. На этом президент акцентировал внимание всех присутствующих и выразил уверенность, что со всеми задачами справимся", – привели слова Азарова в пресс-службе облправительства.
Глава региона также подчеркнул, что полученный на выборах результат был бы невозможен без поддержки президента и той огромной работы, которая проведена в регионе благодаря инициированным им национальным проектам.
Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области
25 сентября, 13:24
"Высокие результаты, доверие людей вновь избранным главам регионов было просто невозможно без доверия к президенту. Определяющую роль в развитии страны и регионов вне всякого сомнения играют национальные проекты, инициированные Владимиром Владимировичем Путиным. Сегодня это главный инструмент развития каждого региона. И половины бы не сделали из того, что сейчас мы можем предъявить людям, а они могут оценить, без нацпроектов, инициированных президентом", – подчеркнул Азаров.
Он отметил, что в ушедшую пятилетку власти региона акцентировали внимание на развитии инфраструктуры и создали серьезный задел, который позволяет сегодня привлекать новые инвестиции, открывать новые производства. "Мы создали очень хорошие предпосылки для развития наших населенных пунктов, как и Самарской области в целом, – резюмировал Азаров.
 
Самарская областьДмитрий АзаровПолитика
 
 
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