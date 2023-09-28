https://ria.ru/20230928/awacs-1899210377.html

Эксперт назвал причину размещения НАТО самолетов AWACS в Литве

Эксперт назвал причину размещения НАТО самолетов AWACS в Литве - РИА Новости, 28.09.2023

Эксперт назвал причину размещения НАТО самолетов AWACS в Литве

НАТО решила разместить в Литве два самолета дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для вскрытия российских группировок войск, в частности, сил Балтфлота и РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:07

2023-09-28T15:07

2023-09-28T15:08

специальная военная операция на украине

сша

россия

литва

мария захарова

игорь коротченко

вооруженные силы украины

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. НАТО решила разместить в Литве два самолета дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для вскрытия российских группировок войск, в частности, сил Балтфлота и российских сил в Калининградской области, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Как сообщили ранее в Североатлантическом альянсе, два самолета дальнего обнаружения AWACS будут направлены в Литву для наблюдения за российской военной активностью. В военном блоке уточнили, что первый из двух самолетов прибудет на аэродром в Шяуляе в четверг. "НАТО приступает к практическому освоению территорий новых стран — членов альянса, в частности, территорий стран Балтии, под базирование важнейших объектов своей военной и разведывательно-информационной инфраструктуры. Одним из важных элементов последней являются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS. Их базирование в Литве с выполнением задач в воздушном пространстве стран Балтии позволит эффективно вести воздушную разведку и вскрытие группировок российских войск, в частности, группировки войск в Калининградской области, сил и средств Балтийского флота, а также позволит определить режимы жизнедеятельности наших сил", — пояснил аналитик. Коротченко напомнил, что в своих новых доктринальных документах Североатлантический блок обозначает Россию как реального военного противника. Специалист также отметил, что самолеты AWACS — достаточно эффективное средство разведки, поэтому российским Вооруженным силам "требуются комплексные меры по противодействию натовским радиотехническим средствам разведки с введением режимов ограничения работы важнейших радиоэлектронных средств, функционирующих в составе российских комплексов вооружений, на период полетов самолетов AWACS в регионе". Кроме того, подчеркнул аналитик, необходимо серьезное укрепление группировки сил и средств российской системы ПВО в регионе. "В том числе за счет развертывания и постановки на боевое дежурство новых типов РЛС контроля воздушного пространства, а также систем и комплексов ПВО малой — "Тор-М2", средней — "Бук-М3" и большой дальности — С-400 и С-300В4". Ранее Коротченко заявил РИА Новости, что США уже создали разведывательно-ударную систему в черноморском регионе, которая напрямую участвует в боевых действиях Украины против РФ, поэтому их дроны Global Hawk должны стать целью ПВО — уничтожение даже одного такого БПЛА снизит опасность ударов ВСУ по Крыму. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду заявляла, что атака на Севастополь 22 сентября была выполнена Киевом в тесной координации с США и Британией и заранее планировалась с использованием западных средств разведки.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html

https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html

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сша, россия, литва, мария захарова, игорь коротченко, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», с-300в4, в мире