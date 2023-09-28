https://ria.ru/20230928/awacs-1899210377.html
Эксперт назвал причину размещения НАТО самолетов AWACS в Литве
Эксперт назвал причину размещения НАТО самолетов AWACS в Литве - РИА Новости, 28.09.2023
Эксперт назвал причину размещения НАТО самолетов AWACS в Литве
НАТО решила разместить в Литве два самолета дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для вскрытия российских группировок войск, в частности, сил Балтфлота и РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:07
2023-09-28T15:07
2023-09-28T15:08
специальная военная операция на украине
сша
россия
литва
мария захарова
игорь коротченко
вооруженные силы украины
с-400 «триумф»
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845535996_0:177:3068:1903_1920x0_80_0_0_8b5e15494db59cacbd06525511443a01.jpg
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. НАТО решила разместить в Литве два самолета дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для вскрытия российских группировок войск, в частности, сил Балтфлота и российских сил в Калининградской области, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Как сообщили ранее в Североатлантическом альянсе, два самолета дальнего обнаружения AWACS будут направлены в Литву для наблюдения за российской военной активностью. В военном блоке уточнили, что первый из двух самолетов прибудет на аэродром в Шяуляе в четверг. "НАТО приступает к практическому освоению территорий новых стран — членов альянса, в частности, территорий стран Балтии, под базирование важнейших объектов своей военной и разведывательно-информационной инфраструктуры. Одним из важных элементов последней являются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS. Их базирование в Литве с выполнением задач в воздушном пространстве стран Балтии позволит эффективно вести воздушную разведку и вскрытие группировок российских войск, в частности, группировки войск в Калининградской области, сил и средств Балтийского флота, а также позволит определить режимы жизнедеятельности наших сил", — пояснил аналитик. Коротченко напомнил, что в своих новых доктринальных документах Североатлантический блок обозначает Россию как реального военного противника. Специалист также отметил, что самолеты AWACS — достаточно эффективное средство разведки, поэтому российским Вооруженным силам "требуются комплексные меры по противодействию натовским радиотехническим средствам разведки с введением режимов ограничения работы важнейших радиоэлектронных средств, функционирующих в составе российских комплексов вооружений, на период полетов самолетов AWACS в регионе". Кроме того, подчеркнул аналитик, необходимо серьезное укрепление группировки сил и средств российской системы ПВО в регионе. "В том числе за счет развертывания и постановки на боевое дежурство новых типов РЛС контроля воздушного пространства, а также систем и комплексов ПВО малой — "Тор-М2", средней — "Бук-М3" и большой дальности — С-400 и С-300В4". Ранее Коротченко заявил РИА Новости, что США уже создали разведывательно-ударную систему в черноморском регионе, которая напрямую участвует в боевых действиях Украины против РФ, поэтому их дроны Global Hawk должны стать целью ПВО — уничтожение даже одного такого БПЛА снизит опасность ударов ВСУ по Крыму. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду заявляла, что атака на Севастополь 22 сентября была выполнена Киевом в тесной координации с США и Британией и заранее планировалась с использованием западных средств разведки.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html
https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html
сша
россия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845535996_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_6bbc60b0165c644a2106b10ae7060621.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, литва, мария захарова, игорь коротченко, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», с-300в4, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Литва, Мария Захарова, Игорь Коротченко, Вооруженные силы Украины, С-400 «Триумф», С-300В4, В мире
Эксперт назвал причину размещения НАТО самолетов AWACS в Литве
Коротченко: самолетами AWACS в Литве НАТО хочет вскрыть группировки войск РФ
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. НАТО решила разместить в Литве два самолета дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для вскрытия российских группировок войск, в частности, сил Балтфлота и российских сил в Калининградской области, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Как сообщили ранее в Североатлантическом альянсе, два самолета дальнего обнаружения AWACS будут направлены в Литву для наблюдения за российской военной активностью. В военном блоке уточнили, что первый из двух самолетов прибудет на аэродром в Шяуляе в четверг.
"Подошли вплотную". Что намечается в зоне СВО
"НАТО приступает к практическому освоению территорий новых стран — членов альянса, в частности, территорий стран Балтии, под базирование важнейших объектов своей военной и разведывательно-информационной инфраструктуры. Одним из важных элементов последней являются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS. Их базирование в Литве с выполнением задач в воздушном пространстве стран Балтии позволит эффективно вести воздушную разведку и вскрытие группировок российских войск, в частности, группировки войск в Калининградской области, сил и средств Балтийского флота, а также позволит определить режимы жизнедеятельности наших сил", — пояснил аналитик.
Коротченко напомнил, что в своих новых доктринальных документах Североатлантический блок обозначает Россию как реального военного противника.
Специалист также отметил, что самолеты AWACS — достаточно эффективное средство разведки, поэтому российским Вооруженным силам "требуются комплексные меры по противодействию натовским радиотехническим средствам разведки с введением режимов ограничения работы важнейших радиоэлектронных средств, функционирующих в составе российских комплексов вооружений, на период полетов самолетов AWACS в регионе".
Оружие Армагеддона: США в поисках ответа для России
Кроме того, подчеркнул аналитик, необходимо серьезное укрепление группировки сил и средств российской системы ПВО в регионе. "В том числе за счет развертывания и постановки на боевое дежурство новых типов РЛС контроля воздушного пространства, а также систем и комплексов ПВО малой — "Тор-М2", средней — "Бук-М3" и большой дальности — С-400 и С-300В4".
Ранее Коротченко заявил РИА Новости, что США
уже создали разведывательно-ударную систему в черноморском регионе, которая напрямую участвует в боевых действиях Украины
против РФ
, поэтому их дроны Global Hawk должны стать целью ПВО — уничтожение даже одного такого БПЛА снизит опасность ударов ВСУ
по Крыму.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова
в среду заявляла, что атака на Севастополь
22 сентября была выполнена Киевом
в тесной координации с США и Британией и заранее планировалась с использованием западных средств разведки.
"Это опасное оружие". На что пошел Вашингтон ради Киева