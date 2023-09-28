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В ДТП под Саратовом погибла сотрудница газеты - РИА Новости, 28.09.2023
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21:58 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/avariya-1899312966.html
В ДТП под Саратовом погибла сотрудница газеты
В ДТП под Саратовом погибла сотрудница газеты - РИА Новости, 28.09.2023
В ДТП под Саратовом погибла сотрудница газеты
Трое сотрудников муниципальной газеты в городе Балаково Саратовской области попали в ДТП, сообщил глава района Сергей Грачев в своем Telegram-канале. По данным... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T21:58
2023-09-28T21:58
происшествия
саратовская область
балаково
гибдд мвд рф
renault clio
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авто
lada vesta
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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Трое сотрудников муниципальной газеты в городе Балаково Саратовской области попали в ДТП, сообщил глава района Сергей Грачев в своем Telegram-канале. По данным ГИБДД, одна из пострадавших погибла. "Сегодня в дорожно-транспортном происшествии на мосту Победы пострадали сотрудники нашего муниципального издания "Балаковские вести". При столкновении пострадали три сотрудника "Балаковских вестей", они ехали в автомобиле Lada Largus. Сейчас врачи в больнице оказывают им помощь. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии. Со своей стороны окажу всю необходимую помощь", - написал Грачев.В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили журналистам, что в ДТП пострадали водитель автомобиля Lada Largus и две его пассажирки, одна из которых —1969 года рождения — позднее от полученных травм скончалась в больнице. По данным ведомства, в 17.00 (16.00 мск) на мосту Победы напротив дома 15 по улице Кирпичной столкнулись Lada Largus, ВАЗ- 2112 и Renault Logan. Среди пострадавших оказался также водитель ВАЗ-2112.
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саратовская область
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происшествия, саратовская область, балаково, гибдд мвд рф, renault clio, renault s.a, авто, lada vesta
Происшествия, Саратовская область, Балаково, ГИБДД МВД РФ, Renault Clio, Renault S.A, Авто, Lada Vesta
В ДТП под Саратовом погибла сотрудница газеты

В ДТП под Саратовом погибла сотрудница газеты, двое ее коллег попали в больницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Трое сотрудников муниципальной газеты в городе Балаково Саратовской области попали в ДТП, сообщил глава района Сергей Грачев в своем Telegram-канале. По данным ГИБДД, одна из пострадавших погибла.
"Сегодня в дорожно-транспортном происшествии на мосту Победы пострадали сотрудники нашего муниципального издания "Балаковские вести". При столкновении пострадали три сотрудника "Балаковских вестей", они ехали в автомобиле Lada Largus. Сейчас врачи в больнице оказывают им помощь. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии. Со своей стороны окажу всю необходимую помощь", - написал Грачев.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили журналистам, что в ДТП пострадали водитель автомобиля Lada Largus и две его пассажирки, одна из которых —1969 года рождения — позднее от полученных травм скончалась в больнице.
По данным ведомства, в 17.00 (16.00 мск) на мосту Победы напротив дома 15 по улице Кирпичной столкнулись Lada Largus, ВАЗ- 2112 и Renault Logan. Среди пострадавших оказался также водитель ВАЗ-2112.
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ПроисшествияСаратовская областьБалаковоГИБДД МВД РФRenault ClioRenault S.AАвтоLada Vesta
 
 
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