https://ria.ru/20230928/astrakhan-1899108923.html

В Астрахани открылись международные учения команд реагирования на ЧС

В Астрахани открылись международные учения команд реагирования на ЧС - РИА Новости, 28.09.2023

В Астрахани открылись международные учения команд реагирования на ЧС

Вторые международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера открылись в Астраханской области,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:05

2023-09-28T10:05

2023-09-28T10:06

астраханская область

астрахань

астраханская область

игорь бабушкин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Вторые международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера открылись в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале."Вместе с руководителем Роспотребнадзора Анной Юрьевной Поповой открыли международные учения команд быстрого реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий, которые проходят в Астраханской области", - написал губернатор.Под руководством Роспотребнадзора 120 ведущих специалистов из России и стран Восточной Европы, Закавказья, Азии, Африки и Латинской Америки на практике отработают стандарты совместных действий по своевременному выявлению и ликвидации очагов инфекций, которые могут привести к эпидемии. Многие участники уже имеют опыт по ликвидации вспышек особо опасных болезней. Учения проходят в мобильных лабораториях, которые были разработаны в России и теперь спасают жизни по всему миру. "Наш регион - приграничный, что увеличивает вероятность появления эпидугроз, пришедших с сопредельных территорий. Поэтому только международное сотрудничество поможет нам предупредить такую опасность", - отметил Бабушкин. Он добавил, что учения станут отличной площадкой для наработки навыков ликвидации возможных ЧС с применением самого современного оборудования, а команды смогут приобрести бесценный опыт совместной работы.

https://ria.ru/20230907/mchs-1894833970.html

астрахань

астраханская область

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Ольга Фомченкова

астрахань, астраханская область, игорь бабушкин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)