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В Астрахани открылись международные учения команд реагирования на ЧС - РИА Новости, 28.09.2023
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Астраханская область
 
10:05 28.09.2023 (обновлено: 10:06 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/astrakhan-1899108923.html
В Астрахани открылись международные учения команд реагирования на ЧС
В Астрахани открылись международные учения команд реагирования на ЧС - РИА Новости, 28.09.2023
В Астрахани открылись международные учения команд реагирования на ЧС
Вторые международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера открылись в Астраханской области,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:05
2023-09-28T10:06
астраханская область
астрахань
астраханская область
игорь бабушкин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Вторые международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера открылись в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале."Вместе с руководителем Роспотребнадзора Анной Юрьевной Поповой открыли международные учения команд быстрого реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий, которые проходят в Астраханской области", - написал губернатор.Под руководством Роспотребнадзора 120 ведущих специалистов из России и стран Восточной Европы, Закавказья, Азии, Африки и Латинской Америки на практике отработают стандарты совместных действий по своевременному выявлению и ликвидации очагов инфекций, которые могут привести к эпидемии. Многие участники уже имеют опыт по ликвидации вспышек особо опасных болезней. Учения проходят в мобильных лабораториях, которые были разработаны в России и теперь спасают жизни по всему миру. "Наш регион - приграничный, что увеличивает вероятность появления эпидугроз, пришедших с сопредельных территорий. Поэтому только международное сотрудничество поможет нам предупредить такую опасность", - отметил Бабушкин. Он добавил, что учения станут отличной площадкой для наработки навыков ликвидации возможных ЧС с применением самого современного оборудования, а команды смогут приобрести бесценный опыт совместной работы.
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астрахань, астраханская область, игорь бабушкин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Астраханская область, Астрахань, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

В Астрахани открылись международные учения команд реагирования на ЧС

© Фото : Игорь Бабушкин/TelegramМеждународные учения команд реагирования на ЧС в Астрахани
Международные учения команд реагирования на ЧС в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Игорь Бабушкин/Telegram
Международные учения команд реагирования на ЧС в Астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Вторые международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера открылись в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.
«
"Вместе с руководителем Роспотребнадзора Анной Юрьевной Поповой открыли международные учения команд быстрого реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий, которые проходят в Астраханской области", - написал губернатор.
Под руководством Роспотребнадзора 120 ведущих специалистов из России и стран Восточной Европы, Закавказья, Азии, Африки и Латинской Америки на практике отработают стандарты совместных действий по своевременному выявлению и ликвидации очагов инфекций, которые могут привести к эпидемии. Многие участники уже имеют опыт по ликвидации вспышек особо опасных болезней. Учения проходят в мобильных лабораториях, которые были разработаны в России и теперь спасают жизни по всему миру.
«
"Наш регион - приграничный, что увеличивает вероятность появления эпидугроз, пришедших с сопредельных территорий. Поэтому только международное сотрудничество поможет нам предупредить такую опасность", - отметил Бабушкин. Он добавил, что учения станут отличной площадкой для наработки навыков ликвидации возможных ЧС с применением самого современного оборудования, а команды смогут приобрести бесценный опыт совместной работы.
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Астраханская областьАстраханьАстраханская областьИгорь БабушкинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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