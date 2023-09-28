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Российские ученые могут создать карту потенциально опасного астероида - РИА Новости, 28.09.2023
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10:57 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/asteroid-1899119499.html
Российские ученые могут создать карту потенциально опасного астероида
Российские ученые могут создать карту потенциально опасного астероида - РИА Новости, 28.09.2023
Российские ученые могут создать карту потенциально опасного астероида
Создать карту опасного астероида - многоплановая задача, но это возможно сделать в случае удачной съемки его поверхности с космического аппарата, сообщили РИА... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:57
2023-09-28T10:57
космос - риа наука
земля
московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Создать карту опасного астероида - многоплановая задача, но это возможно сделать в случае удачной съемки его поверхности с космического аппарата, сообщили РИА Новости в Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК). "Особенностью потенциально опасных для Земли астероидов является огромная скорость их движения. К такому быстро летящему объекту, который становится видимым, только попав в зону солнечного освещения, крайне сложно организовать миссию. Поэтому получение детальных снимков для картографирования, еще и вовремя, крайне маловероятно. С другой стороны, при наличии информации (снимков) и твердой поверхности астероида создать карту, конечно, будет возможно", - сообщили в институте. Ученые отмечают, что для получения снимков, покрывающих всю поверхность астроида с нужной геометрией и перекрытиями, необходимо несколько раз облететь его со всех сторон, что является баллистически очень сложной задачей. "Именно поэтому и нужно сейчас изучать более доступные нам тела, такие как спутник Сатурна Гиперион, спутник Марса Фобос, комета Чурюмова-Герасименко, чтобы на основе знаний о них можно было, имея минимальные сведения о приближающемся астероиде, сделать предварительные оценки его состава, плотности, поведения", - добавили в МИИГАиК. В 2022 году ученые университета составили первую в мире подробную фотокарту Гипериона - спутника Сатурна, а в 2015 выпустили целый научный труд - Атлас Фобоса. 24 сентября американский зонд OSIRIS-REx доставил на Землю образец грунта с астероида Бенну. Небесное тело открыли в 1999 году, он считается близким к Земле астероидом и сближается с планетой каждые шесть лет. Бенну считается потенциально опасным для планеты объектом, по данным расчетов траектории движения, он может столкнуться с Землей в период с 2169 по 2199 год. Диаметр астероида - 560 метров, его падение привело бы к серьезным последствиям. "Армагеддон" - американский фильм-катастрофа 1998 года. По сюжету к Земле приближается огромный астероид, способный уничтожить жизнь на планете. Команда астронавтов отправляется в космос, чтобы взорвать опасный объект и предотвратить апокалипсис.
https://ria.ru/20230717/asteroid-1884515867.html
https://ria.ru/20230909/asteroid-1895128463.html
https://ria.ru/20230307/dart-1856185789.html
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космос - риа наука, земля, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
Космос - РИА Наука, Земля, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)
Российские ученые могут создать карту потенциально опасного астероида

МИИГАиК: ученые могут создать карту астероида в случае космического Армагеддона

© iStock.com / dzika_mrowkaАстероид рядом с Землей
Астероид рядом с Землей - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© iStock.com / dzika_mrowka
Астероид рядом с Землей. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Создать карту опасного астероида - многоплановая задача, но это возможно сделать в случае удачной съемки его поверхности с космического аппарата, сообщили РИА Новости в Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК).
«
"Особенностью потенциально опасных для Земли астероидов является огромная скорость их движения. К такому быстро летящему объекту, который становится видимым, только попав в зону солнечного освещения, крайне сложно организовать миссию. Поэтому получение детальных снимков для картографирования, еще и вовремя, крайне маловероятно. С другой стороны, при наличии информации (снимков) и твердой поверхности астероида создать карту, конечно, будет возможно", - сообщили в институте.
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Ученые отмечают, что для получения снимков, покрывающих всю поверхность астроида с нужной геометрией и перекрытиями, необходимо несколько раз облететь его со всех сторон, что является баллистически очень сложной задачей.
"Именно поэтому и нужно сейчас изучать более доступные нам тела, такие как спутник Сатурна Гиперион, спутник Марса Фобос, комета Чурюмова-Герасименко, чтобы на основе знаний о них можно было, имея минимальные сведения о приближающемся астероиде, сделать предварительные оценки его состава, плотности, поведения", - добавили в МИИГАиК.
В 2022 году ученые университета составили первую в мире подробную фотокарту Гипериона - спутника Сатурна, а в 2015 выпустили целый научный труд - Атлас Фобоса.
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"Армагеддон" - американский фильм-катастрофа 1998 года. По сюжету к Земле приближается огромный астероид, способный уничтожить жизнь на планете. Команда астронавтов отправляется в космос, чтобы взорвать опасный объект и предотвратить апокалипсис.
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