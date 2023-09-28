https://ria.ru/20230928/armeniya-1899189149.html
В Кремле прокомментировали предложение Армении по Римскому статуту МУС
В Кремле прокомментировали предложение Армении по Римскому статуту МУС - РИА Новости, 28.09.2023
В Кремле прокомментировали предложение Армении по Римскому статуту МУС
Решения Римского статута трудно укладываются в голове, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения Армении о соглашении с... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:56
2023-09-28T13:56
2023-09-28T14:15
армения
в мире
международный уголовный суд
дмитрий песков
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владимир путин
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Решения Римского статута трудно укладываются в голове, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения Армении о соглашении с Россией для урегулирования ситуации с ратификацией Ереваном Римского статута. Ранее сообщалось, что Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического урегулирования ситуации, связанной с ратификацией Ереваном Римского статута. "Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками (Римского статута), и Армения прекрасно знает совершенно трудно укладывающееся в голове решение, принятое на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване это очень хорошо известно", - сказал Песков журналистам. В Кремле также надеются, уточнил Песков, что признание Арменией Римского статута не скажется негативно на отношениях Москвы и Еревана."Армения - суверенное государство, и мы, конечно, надеемся, что подобные решения не будут негативно влиять на наши двусторонние отношения, потому что здесь речь идет именно о статуте, который мы не признаем, мы не являемся его участниками. Но эти решения (принимаемые в рамках Римского статута – ред.) являются для нас чрезвычайно враждебными", - сказал он.Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Песков отметил, что планы Армении ратифицировать Римский статут - "это не то, что мы приветствуем".
https://ria.ru/20230924/armeniya-1898313091.html
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армения, в мире, международный уголовный суд, дмитрий песков, мария львова-белова, владимир путин
Армения, В мире, Международный уголовный суд, Дмитрий Песков, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
В Кремле прокомментировали предложение Армении по Римскому статуту МУС
Песков: Армения знает, что решения МУС трудно укладываются в голове
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Решения Римского статута трудно укладываются в голове, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения Армении о соглашении с Россией для урегулирования ситуации с ратификацией Ереваном Римского статута.
Ранее сообщалось, что Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического урегулирования ситуации, связанной с ратификацией Ереваном Римского статута.
«
"Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками (Римского статута), и Армения прекрасно знает совершенно трудно укладывающееся в голове решение, принятое на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване это очень хорошо известно", - сказал Песков журналистам.
В Кремле также надеются, уточнил Песков, что признание Арменией Римского статута не скажется негативно на отношениях Москвы
и Еревана.
"Армения - суверенное государство, и мы, конечно, надеемся, что подобные решения не будут негативно влиять на наши двусторонние отношения, потому что здесь речь идет именно о статуте, который мы не признаем, мы не являемся его участниками. Но эти решения (принимаемые в рамках Римского статута – ред.) являются для нас чрезвычайно враждебными", - сказал он.
Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС
), юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина
и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой
.
Песков отметил, что планы Армении ратифицировать Римский статут - "это не то, что мы приветствуем".
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