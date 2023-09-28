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В Армении приступили к рассмотрению ратификации Римского статута МУС - РИА Новости, 28.09.2023
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09:55 28.09.2023 (обновлено: 13:28 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/armeniya-1899106336.html
В Армении приступили к рассмотрению ратификации Римского статута МУС
В Армении приступили к рассмотрению ратификации Римского статута МУС - РИА Новости, 28.09.2023
В Армении приступили к рассмотрению ратификации Римского статута МУС
Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении начала рассмотрение проекта решения о ратификации Римского статута Международного... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:55
2023-09-28T13:28
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мария захарова
международный уголовный суд
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ЕРЕВАН, 28 сен — РИА Новости. Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении начала рассмотрение проекта решения о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, передает корреспондент РИА Новости. Документ представил в Национальном собрании представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян. "Одобрение проекта правительством было обусловлено широкомасштабной агрессией против Армении в сентябре 2022 года и рядом грубейших военных преступлений на армянской территории. По этой причине был возобновлен процесс ратификации, который ранее был приостановлен в 2004 году", — сказал он, отметив, что признать юрисдикцию суда предлагается начиная с 10 мая 2021 года. По армянскому законодательству, комиссия должна дать заключение по законопроекту, прежде чем вынести его на обсуждение парламента. Правительство Армении направило решение о ратификации Римского статута в парламент 1 сентября. Как заявил премьер-министр Никол Пашинян, Ереван пошел на этот шаг, потому что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности республики. Спикер парламента Ален Симонян утверждает, что ратификация Римского статута будет для Еревана выгодной, так как против Армении совершается множество военных преступлений. При этом обсуждение с Россией спорных вопросов продолжается, добавил спикер. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.В сентябре российское МВД объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского. Обвинения заочно предъявлены также прокурору Кариму Асаду и судьям Росарио Сальваторе Айтале, Серхио Херардо Угальде Годинесу и Томоко Аканэ.
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в мире, россия, армения, ереван, никол пашинян, вагаршак арутюнян, мария захарова, международный уголовный суд
В мире, Россия, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Вагаршак Арутюнян, Мария Захарова, Международный уголовный суд
В Армении приступили к рассмотрению ратификации Римского статута МУС

Комиссия парламента Армении приступила к рассмотрению ратификации статута МУС

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 сен — РИА Новости. Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении начала рассмотрение проекта решения о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, передает корреспондент РИА Новости.
Документ представил в Национальном собрании представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.
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"Одобрение проекта правительством было обусловлено широкомасштабной агрессией против Армении в сентябре 2022 года и рядом грубейших военных преступлений на армянской территории. По этой причине был возобновлен процесс ратификации, который ранее был приостановлен в 2004 году", — сказал он, отметив, что признать юрисдикцию суда предлагается начиная с 10 мая 2021 года.
По армянскому законодательству, комиссия должна дать заключение по законопроекту, прежде чем вынести его на обсуждение парламента.

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российские власти обвиняют в "депортации" детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте неприемлема, а любые решения МУС ничтожны для Москвы. Намерение Еревана ратифицировать Римский статут Россия расценивает как недружественный шаг, об этом МИД заявил послу Армении Вагаршаку Арутюняну.

Правительство Армении направило решение о ратификации Римского статута в парламент 1 сентября. Как заявил премьер-министр Никол Пашинян, Ереван пошел на этот шаг, потому что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности республики. Спикер парламента Ален Симонян утверждает, что ратификация Римского статута будет для Еревана выгодной, так как против Армении совершается множество военных преступлений. При этом обсуждение с Россией спорных вопросов продолжается, добавил спикер.
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В сентябре российское МВД объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского. Обвинения заочно предъявлены также прокурору Кариму Асаду и судьям Росарио Сальваторе Айтале, Серхио Херардо Угальде Годинесу и Томоко Аканэ.
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