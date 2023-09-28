В Армении приступили к рассмотрению ратификации Римского статута МУС

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российские власти обвиняют в "депортации" детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте неприемлема, а любые решения МУС ничтожны для Москвы. Намерение Еревана ратифицировать Римский статут Россия расценивает как недружественный шаг, об этом МИД заявил послу Армении Вагаршаку Арутюняну.