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Суд арестовал начальника кубанского главка МЧС
Суд арестовал начальника кубанского главка МЧС - РИА Новости, 28.09.2023
Суд арестовал начальника кубанского главка МЧС
Басманный суд Москвы арестовал возглавляющего главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина по обвинению в злоупотреблении РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:22
2023-09-28T19:22
2023-09-28T19:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал возглавляющего главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина по обвинению в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Волынкину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 27 ноября", - огласил решение судья Андрей Федин.Волынкину предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой - лишение свободы на срок до 10 лет.В ходе заседания следователь заявил, что не намерен озвучивать перед судом суть обвинения, так как все участники процесса и так с ней ознакомлены. Волынкин с этим обвинением согласился. В то же время, из оглашенных материалов следует, что его дело связано с уже осужденным учредителем "ИП Кольцов Андрей Владимирович".Приговором Советского районного суда Краснодара установлено, что "между ИП и заказчиком для осуществления работ в рамках хозяйственной деятельности для нужд ГУ МЧС России по Краснодарскому краю на территорию 13-й и 19-й пожарно-спасательных частей 10-го поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по наименованию, количеству и качеству согласно спецификации и техническому заданию в срок не позднее 25.10.2021. Общая цена контракта составила 7 463 130,72 рублей". В итоге строительные материалы были поставлены не полностью, недоимка составила 3 042 164 рублей. Кольцов признал вину в полном объеме и получил условный срок.В зачитанных в четверг материалах шла речь о том, что Волынкин являлся приемщиком некачественных работ, его подпись стоит в соответствующем акте."Ваша честь, на этапе предварительного следствия я следователю сказал, что признал полностью то постановление, которое мне предъявили. Да, я виноват, я не скрываю, я доверился своему личному составу, сам это не перепроверил", - заявил Волынкин.Тем не менее, высокопоставленный сотрудник МЧС просил его не арестовывать из-за состояния здоровья и своей позиции."Тот ущерб, который был нанесен государству, он возмещен. Я готов содействовать, скрываться не собираюсь. Я прослужил в общей сложности 39 лет. Я всю жизнь работал в этой стране, поддерживаю её законы, уважаю", - добавил обвиняемый, попросив заключить его под домашний арест в столичной квартире, которая принадлежит его брату.По мнению следствия, содержание Волынкина под стражей необходимо из-за возможности скрыться. Кроме того, следствие планирует установить другие эпизоды преступлений, к которым может быть причастен Волынкин. Прокурор позднее добавил, что действия обвиняемого подрывают доверие к краевому МЧС.Волынкин был задержан накануне в рамках расследования коррупционного дела, заявляли РИА Новости источники, подчеркивая, что причиной задержания стали "деньги".Волынкин с 2005 по 2011 годы был заместителем руководителя хабаровского главка МЧС, затем возглавлял управление ведомства на Камчатке, после чего вернулся в Хабаровский край, но уже начальником главка. С марта 2020 года занимает аналогичную должность в Краснодарском крае. Награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20230921/korruptsiya-1897731336.html
https://ria.ru/20230811/sud-1889574320.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, россия, москва, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край, Россия, Москва, Происшествия
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал возглавляющего главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина по обвинению в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Волынкину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 27 ноября", - огласил решение судья Андрей Федин.
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Волынкину предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой - лишение свободы на срок до 10 лет.
В ходе заседания следователь заявил, что не намерен озвучивать перед судом суть обвинения, так как все участники процесса и так с ней ознакомлены. Волынкин с этим обвинением согласился. В то же время, из оглашенных материалов следует, что его дело связано с уже осужденным учредителем "ИП Кольцов Андрей Владимирович".
Приговором Советского районного суда Краснодара
установлено, что "между ИП и заказчиком для осуществления работ в рамках хозяйственной деятельности для нужд ГУ МЧС России по Краснодарскому краю на территорию 13-й и 19-й пожарно-спасательных частей 10-го поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по наименованию, количеству и качеству согласно спецификации и техническому заданию в срок не позднее 25.10.2021. Общая цена контракта составила 7 463 130,72 рублей". В итоге строительные материалы были поставлены не полностью, недоимка составила 3 042 164 рублей. Кольцов признал вину в полном объеме и получил условный срок.
В зачитанных в четверг материалах шла речь о том, что Волынкин являлся приемщиком некачественных работ, его подпись стоит в соответствующем акте.
"Ваша честь, на этапе предварительного следствия я следователю сказал, что признал полностью то постановление, которое мне предъявили. Да, я виноват, я не скрываю, я доверился своему личному составу, сам это не перепроверил", - заявил Волынкин.
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Тем не менее, высокопоставленный сотрудник МЧС просил его не арестовывать из-за состояния здоровья и своей позиции.
"Тот ущерб, который был нанесен государству, он возмещен. Я готов содействовать, скрываться не собираюсь. Я прослужил в общей сложности 39 лет. Я всю жизнь работал в этой стране, поддерживаю её законы, уважаю", - добавил обвиняемый, попросив заключить его под домашний арест в столичной квартире, которая принадлежит его брату.
По мнению следствия, содержание Волынкина под стражей необходимо из-за возможности скрыться. Кроме того, следствие планирует установить другие эпизоды преступлений, к которым может быть причастен Волынкин. Прокурор позднее добавил, что действия обвиняемого подрывают доверие к краевому МЧС.
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Волынкин был задержан накануне в рамках расследования коррупционного дела, заявляли РИА Новости источники, подчеркивая, что причиной задержания стали "деньги".
Волынкин с 2005 по 2011 годы был заместителем руководителя хабаровского главка МЧС, затем возглавлял управление ведомства на Камчатке
, после чего вернулся в Хабаровский край
, но уже начальником главка. С марта 2020 года занимает аналогичную должность в Краснодарском крае. Награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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