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В Киеве создателей колл-центров арестовали за мошенничество - РИА Новости, 28.09.2023
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18:27 28.09.2023 (обновлено: 18:45 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/arest-1899276328.html
В Киеве создателей колл-центров арестовали за мошенничество
В Киеве создателей колл-центров арестовали за мошенничество - РИА Новости, 28.09.2023
В Киеве создателей колл-центров арестовали за мошенничество
Сотрудники Национальной полиции Украины совместно с чешскими правоохранителями задержали в Киеве организаторов и сотрудников мошеннических колл-центров, которые РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:27
2023-09-28T18:45
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Сотрудники Национальной полиции Украины совместно с чешскими правоохранителями задержали в Киеве организаторов и сотрудников мошеннических колл-центров, которые обманным путем выманивали деньги у иностранных граждан, сообщили в Telegram-канале Нацполиции. "Нацполиция совместно с чешскими правоохранителями задержала участников преступной организации. Злоумышленники организовали фишинговые колл-центры на территории столицы и обманули десятки иностранцев на почти 2 миллиона чешских крон, что в эквиваленте составляет почти 3 миллиона гривен (81,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении Нацполиции.Уточняется, что были задержаны трое организаторов и пятеро сотрудников, всего же в мошеннических колл-центрах работали более 40 человек в разных регионах Украины. "Своих потенциальных жертв операторы колл-центров находили на чешских торговых интернет-площадках. Аферисты убеждали своих собеседников перейти по фишинговым ссылкам для оплаты товаров или услуг", - подчеркнули в Нацполиции. Правоохранители провели 29 обысков на территории Киева, Днепропетровской, Кировоградской, Тернопольской, Полтавской и Черниговской областей. В результате изъяли около 60 ноутбуков, компьютерную технику, десятки мобильных телефонов, 75 тысяч долларов. В среду издание "Страна" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщало, что в Днепропетровске на Украине проходит серия громких задержаний по факту работы мошеннических колл-центров, вымогающих деньги у беженцев в Польше.
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в мире, киев, украина, черниговская область
В мире, Киев, Украина, Черниговская область
В Киеве создателей колл-центров арестовали за мошенничество

В Киеве создателей колл-центров арестовали за выманивание денег у иностранцев

© Фото : Национальная полиция УкраиныЗадержанные Национальной полицией Украины организаторы и сотрудники мошеннических колл-центров в Киеве
Задержанные Национальной полицией Украины организаторы и сотрудники мошеннических колл-центров в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Национальная полиция Украины
Задержанные Национальной полицией Украины организаторы и сотрудники мошеннических колл-центров в Киеве
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Сотрудники Национальной полиции Украины совместно с чешскими правоохранителями задержали в Киеве организаторов и сотрудников мошеннических колл-центров, которые обманным путем выманивали деньги у иностранных граждан, сообщили в Telegram-канале Нацполиции.
"Нацполиция совместно с чешскими правоохранителями задержала участников преступной организации. Злоумышленники организовали фишинговые колл-центры на территории столицы и обманули десятки иностранцев на почти 2 миллиона чешских крон, что в эквиваленте составляет почти 3 миллиона гривен (81,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении Нацполиции.
Уточняется, что были задержаны трое организаторов и пятеро сотрудников, всего же в мошеннических колл-центрах работали более 40 человек в разных регионах Украины. "Своих потенциальных жертв операторы колл-центров находили на чешских торговых интернет-площадках. Аферисты убеждали своих собеседников перейти по фишинговым ссылкам для оплаты товаров или услуг", - подчеркнули в Нацполиции.
Правоохранители провели 29 обысков на территории Киева, Днепропетровской, Кировоградской, Тернопольской, Полтавской и Черниговской областей. В результате изъяли около 60 ноутбуков, компьютерную технику, десятки мобильных телефонов, 75 тысяч долларов.
В среду издание "Страна" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщало, что в Днепропетровске на Украине проходит серия громких задержаний по факту работы мошеннических колл-центров, вымогающих деньги у беженцев в Польше.
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