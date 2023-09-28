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В Киеве создателей колл-центров арестовали за мошенничество

В Киеве создателей колл-центров арестовали за мошенничество - РИА Новости, 28.09.2023

В Киеве создателей колл-центров арестовали за мошенничество

Сотрудники Национальной полиции Украины совместно с чешскими правоохранителями задержали в Киеве организаторов и сотрудников мошеннических колл-центров, которые РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:27

2023-09-28T18:27

2023-09-28T18:45

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Сотрудники Национальной полиции Украины совместно с чешскими правоохранителями задержали в Киеве организаторов и сотрудников мошеннических колл-центров, которые обманным путем выманивали деньги у иностранных граждан, сообщили в Telegram-канале Нацполиции. "Нацполиция совместно с чешскими правоохранителями задержала участников преступной организации. Злоумышленники организовали фишинговые колл-центры на территории столицы и обманули десятки иностранцев на почти 2 миллиона чешских крон, что в эквиваленте составляет почти 3 миллиона гривен (81,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении Нацполиции.Уточняется, что были задержаны трое организаторов и пятеро сотрудников, всего же в мошеннических колл-центрах работали более 40 человек в разных регионах Украины. "Своих потенциальных жертв операторы колл-центров находили на чешских торговых интернет-площадках. Аферисты убеждали своих собеседников перейти по фишинговым ссылкам для оплаты товаров или услуг", - подчеркнули в Нацполиции. Правоохранители провели 29 обысков на территории Киева, Днепропетровской, Кировоградской, Тернопольской, Полтавской и Черниговской областей. В результате изъяли около 60 ноутбуков, компьютерную технику, десятки мобильных телефонов, 75 тысяч долларов. В среду издание "Страна" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщало, что в Днепропетровске на Украине проходит серия громких задержаний по факту работы мошеннических колл-центров, вымогающих деньги у беженцев в Польше.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

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