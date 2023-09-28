https://ria.ru/20230928/amsterdam-1899194103.html

В Амстердаме введут самый высокий в ЕС налог для туристов

В Амстердаме введут самый высокий в ЕС налог для туристов - РИА Новости, 28.09.2023

В Амстердаме введут самый высокий в ЕС налог для туристов

Власти Амстердама намерены повысить туристический налог в 2024 году, таким образом он станет самым высоким в ЕС, сообщает Dutch News. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:05

2023-09-28T17:05

2023-09-28T17:05

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туристы

амстердам

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ГААГА, 28 сен - РИА Новости. Власти Амстердама намерены повысить туристический налог в 2024 году, таким образом он станет самым высоким в ЕС, сообщает Dutch News. По словам члена муниципального совета Амстердама, отвечающей за финансовые вопросы, Хестер ван Бюрен, налог на проживание вырастет в следующем году и составит до 12,5 процента от стоимости номера в отеле. В настоящее время такой налог составляет семь процентов. Повышение налога означает, что туристы теперь в среднем буду платить налог в размере 22 евро за ночь за номер стоимостью 175 евро в сутки. Также власти Амстердама поднимут налог и для пассажиров круизных лайнеров, останавливающихся в гавани города: в следующем году они будут платить 11 евро вместо восьми евро. В целом город рассчитывает заработать на туристических налогах порядка 65 миллионов евро. Как объяснила ван Бюрен, благодаря повышению налога для туристов городу не придется повышать стоимость различных услуг для местных жителей. Кроме того, местная администрация рассчитывает, что высокий налог поможет бороться с "чрезмерным туризмом" в Амстердаме.

https://ria.ru/20230907/venetsiya-1894704962.html

амстердам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, амстердам, налоги