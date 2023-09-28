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"Наихудший сценарий". В Пентагоне забили тревогу из-за шатдауна в США - РИА Новости, 28.09.2023
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21:46 28.09.2023 (обновлено: 21:59 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/amerika-1899311001.html
"Наихудший сценарий". В Пентагоне забили тревогу из-за шатдауна в США
"Наихудший сценарий". В Пентагоне забили тревогу из-за шатдауна в США - РИА Новости, 28.09.2023
"Наихудший сценарий". В Пентагоне забили тревогу из-за шатдауна в США
Военные США в случае шатдауна продолжат службу без оплаты, а большинство гражданских сотрудников отправятся в неоплачиваемые отпуска, сказала заместитель... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T21:46
2023-09-28T21:59
сша
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в мире
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Военные США в случае шатдауна продолжат службу без оплаты, а большинство гражданских сотрудников отправятся в неоплачиваемые отпуска, сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх."Если буквально через несколько дней случится шатдаун, то нашим военнослужащим придется продолжить работу, но без оплаты, а сотни тысяч их гражданских коллег будут отправлены в неоплачиваемые отпуска", - заявила она на брифинге для журналистов.Сингх пояснила, что работу прекратит абсолютное большинство гражданских служащих Пентагона."Правительственный шатдаун – это наихудший сценарий для министерства", - сказала она.Шатдаун, то есть приостановка работы федерального правительства, может наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласует новый бюджет.
https://ria.ru/20230928/ssha-1899080684.html
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сша, министерство обороны сша, в мире
США, Министерство обороны США, В мире
"Наихудший сценарий". В Пентагоне забили тревогу из-за шатдауна в США

Пентагон: в США военным придется работать без оплаты в случае шатдауна

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Военные США в случае шатдауна продолжат службу без оплаты, а большинство гражданских сотрудников отправятся в неоплачиваемые отпуска, сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"Если буквально через несколько дней случится шатдаун, то нашим военнослужащим придется продолжить работу, но без оплаты, а сотни тысяч их гражданских коллег будут отправлены в неоплачиваемые отпуска", - заявила она на брифинге для журналистов.
Сингх пояснила, что работу прекратит абсолютное большинство гражданских служащих Пентагона.
"Правительственный шатдаун – это наихудший сценарий для министерства", - сказала она.
Шатдаун, то есть приостановка работы федерального правительства, может наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласует новый бюджет.
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