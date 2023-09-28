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Во Франции назвали простой способ уничтожить танки Abrams - РИА Новости, 28.09.2023
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00:25 28.09.2023 (обновлено: 10:32 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/abrams-1899075218.html
Во Франции назвали простой способ уничтожить танки Abrams
Во Франции назвали простой способ уничтожить танки Abrams - РИА Новости, 28.09.2023
Во Франции назвали простой способ уничтожить танки Abrams
Американские танки Abrams очень капризны в обслуживании и могут прийти в негодность из-за недостаточного ухода, рассказал в беседе с Figaro бывший командир... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T00:25
2023-09-28T10:32
в мире
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американские танки Abrams очень капризны в обслуживании и могут прийти в негодность из-за недостаточного ухода, рассказал в беседе с Figaro бывший командир батальона танков Leclerc Ян Буавен."Настоящий недостаток американского танка заключается в высоком уровне требуемого технического обслуживания и материального обеспечения. Для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей", — заявил Буавен.Издание также приводит слова американского генерала Марка Хертлинга, который подтвердил, что при неправильном обращении с двигателями танк Abrams может взорваться.Французский офицер добавил, что еще одну существенную проблему для боеспособности танка представляет плохая герметизация боекомплекта. Танк может "взорваться с диким грохотом" при удачном попадании в место хранения снарядов.Ранее президент США Джо Байден заявил, что первые танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Всего Белый дом обещал передать 31 единицу техники. По данным СМИ, в первую партию войдут десять машин. В начале сентября Пентагон также объявил о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном, которые доставят к моменту поставки Abrams. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, франция, украина, сша, джо байден, министерство обороны сша, m1 abrams
В мире, Франция, Украина, США, Джо Байден, Министерство обороны США, M1 Abrams
Во Франции назвали простой способ уничтожить танки Abrams

Figaro: танки Abrams взрываются при неправильном обслуживании двигателей

© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert DelanyАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert Delany
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американские танки Abrams очень капризны в обслуживании и могут прийти в негодность из-за недостаточного ухода, рассказал в беседе с Figaro бывший командир батальона танков Leclerc Ян Буавен.
«
"Настоящий недостаток американского танка заключается в высоком уровне требуемого технического обслуживания и материального обеспечения. Для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей", — заявил Буавен.
Издание также приводит слова американского генерала Марка Хертлинга, который подтвердил, что при неправильном обращении с двигателями танк Abrams может взорваться.
Французский офицер добавил, что еще одну существенную проблему для боеспособности танка представляет плохая герметизация боекомплекта. Танк может "взорваться с диким грохотом" при удачном попадании в место хранения снарядов.
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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Вчера, 21:37
Ранее президент США Джо Байден заявил, что первые танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Всего Белый дом обещал передать 31 единицу техники. По данным СМИ, в первую партию войдут десять машин. В начале сентября Пентагон также объявил о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном, которые доставят к моменту поставки Abrams.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреФранцияУкраинаСШАДжо БайденМинистерство обороны СШАM1 Abrams
 
 
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