https://ria.ru/20230927/zverstva-1899048740.html

У преступлений нацистов нет срока давности, заявил Шапша

У преступлений нацистов нет срока давности, заявил Шапша - РИА Новости, 27.09.2023

У преступлений нацистов нет срока давности, заявил Шапша

Судебный процесс о признании геноцидом зверств немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории Калужской области важен тем, что... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T19:57

2023-09-27T19:57

2023-09-27T20:03

общество

калужская область

германия

россия

владислав шапша

генеральная прокуратура рф

без срока давности

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Судебный процесс о признании геноцидом зверств немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории Калужской области важен тем, что восстанавливает историческую правду, заявил губернатор региона Владислав Шапша. В среду Калужский областной суд признал геноцидом зверства немецко-фашистских захватчиков в 1941-1943 годах на территории Калужской области. "Сегодня принял участие в заключительном судебном заседании. Мы защищаем историческую правду. Правду о том, какой ценой досталась нашему народу Победа. О том, что нацизм, абсолютное зло, чуждое самой человеческой природе, вновь поднимает голову", - написал Владислав Шапша в своем Telegram-канале после судебного заседания. Он отметил, когда две недели назад в Калужском областном суде начались заседания по делу о геноциде мирных жителей в годы Великой Отечественной войны на территории нынешней Калужской области, нашлись и те, кто сомневался: зачем это сейчас, ведь прошло больше 80 лет. "Недавний скандал с украинским недобитым нацистом в канадском парламенте, думаю, отрезвил сомневающихся", - подчеркнул губернатор. По его словам, в судебных заседаниях разоблачались преступления гитлеровской Германии против калужан. Выступали свидетели, эксперты. "Двенадцать томов дела. Сколько трагедий, жертв, искалеченных судеб... Мы продолжим говорить об этом. У преступлений нацистов нет срока давности", - написал глава Калужской области. На заседании прокурор Калужской области Константин Жиляков привел цифры: в результате преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории районов, которые входят в состав нынешней Калужской области, в период с 1941 по 1943 годы пострадали не менее 326 тысяч мирных жителей и военнопленных, материальный ущерб составил около 13 триллионов рублей в пересчете на современные деньги. По данным Генпрокуратуры, общее число жертв за период оккупации нацистами Калужской области превысило 26 тысяч человек, полностью уничтожено было более 320 населенных пунктов. Процесс в Калужской области – 16-й в современной истории России. Ранее суды Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Московской, Смоленской и Волгоградской областей признали геноцидом народов СССР действия нацистских захватчиков в годы войны.

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

https://ria.ru/20230704/krym-1882221730.html

https://ria.ru/20230912/poezd-1895849346.html

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общество, калужская область, германия, россия, владислав шапша, генеральная прокуратура рф, без срока давности