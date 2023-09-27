У преступлений нацистов нет срока давности, заявил Шапша
Шапша: у преступлений нацистов нет срока давности
Владислав Шапша. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Судебный процесс о признании геноцидом зверств немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории Калужской области важен тем, что восстанавливает историческую правду, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
В среду Калужский областной суд признал геноцидом зверства немецко-фашистских захватчиков в 1941-1943 годах на территории Калужской области.
"Сегодня принял участие в заключительном судебном заседании. Мы защищаем историческую правду. Правду о том, какой ценой досталась нашему народу Победа. О том, что нацизм, абсолютное зло, чуждое самой человеческой природе, вновь поднимает голову", - написал Владислав Шапша в своем Telegram-канале после судебного заседания.
Он отметил, когда две недели назад в Калужском областном суде начались заседания по делу о геноциде мирных жителей в годы Великой Отечественной войны на территории нынешней Калужской области, нашлись и те, кто сомневался: зачем это сейчас, ведь прошло больше 80 лет.
"Недавний скандал с украинским недобитым нацистом в канадском парламенте, думаю, отрезвил сомневающихся", - подчеркнул губернатор.
По его словам, в судебных заседаниях разоблачались преступления гитлеровской Германии против калужан. Выступали свидетели, эксперты.
"Двенадцать томов дела. Сколько трагедий, жертв, искалеченных судеб... Мы продолжим говорить об этом. У преступлений нацистов нет срока давности", - написал глава Калужской области.
На заседании прокурор Калужской области Константин Жиляков привел цифры: в результате преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории районов, которые входят в состав нынешней Калужской области, в период с 1941 по 1943 годы пострадали не менее 326 тысяч мирных жителей и военнопленных, материальный ущерб составил около 13 триллионов рублей в пересчете на современные деньги. По данным Генпрокуратуры, общее число жертв за период оккупации нацистами Калужской области превысило 26 тысяч человек, полностью уничтожено было более 320 населенных пунктов.
Процесс в Калужской области – 16-й в современной истории России. Ранее суды Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Московской, Смоленской и Волгоградской областей признали геноцидом народов СССР действия нацистских захватчиков в годы войны.