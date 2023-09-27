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Россия в январе-августе увеличила производство золота на 3,8 процента - РИА Новости, 27.09.2023
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19:09 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/zoloto-1899037024.html
Россия в январе-августе увеличила производство золота на 3,8 процента
Россия в январе-августе увеличила производство золота на 3,8 процента - РИА Новости, 27.09.2023
Россия в январе-августе увеличила производство золота на 3,8 процента
Россия по итогам января-августа 2023 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T19:09
2023-09-27T19:09
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия по итогам января-августа 2023 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 3,8%, свидетельствуют данные Росстата. При этом в августе 2023 года относительно августа 2022 года производство золота сократилось на 3,6%, а относительно предыдущего месяца - июля 2023 года - рост на 10,6%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россия в январе-августе увеличила производство золота на 3,8 процента

Росстат сообщил об увеличении производства золота в январе-августе на 3,8%

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФорма с сырьем для производства золотых слитков
Форма с сырьем для производства золотых слитков - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Форма с сырьем для производства золотых слитков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия по итогам января-августа 2023 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 3,8%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в августе 2023 года относительно августа 2022 года производство золота сократилось на 3,6%, а относительно предыдущего месяца - июля 2023 года - рост на 10,6%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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