https://ria.ru/20230927/zoloto-1899037024.html

Россия в январе-августе увеличила производство золота на 3,8 процента

Россия в январе-августе увеличила производство золота на 3,8 процента - РИА Новости, 27.09.2023

Россия в январе-августе увеличила производство золота на 3,8 процента

Россия по итогам января-августа 2023 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T19:09

2023-09-27T19:09

2023-09-27T19:09

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия по итогам января-августа 2023 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 3,8%, свидетельствуют данные Росстата. При этом в августе 2023 года относительно августа 2022 года производство золота сократилось на 3,6%, а относительно предыдущего месяца - июля 2023 года - рост на 10,6%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.

https://ria.ru/20230818/zoloto-1890750148.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)