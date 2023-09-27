https://ria.ru/20230927/zima-1898853435.html

"Усиление нажима". В Китае раскрыли, что Россия подготовила для ВСУ к зиме

"Усиление нажима". В Китае раскрыли, что Россия подготовила для ВСУ к зиме - РИА Новости, 27.09.2023

"Усиление нажима". В Китае раскрыли, что Россия подготовила для ВСУ к зиме

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности усилят давление на Украину зимой, написал обозреватель Национального радио... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T02:25

2023-09-27T02:25

2023-09-27T02:25

в мире

китай

россия

украина

су-34

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности усилят давление на Украину зимой, написал обозреватель Национального радио Китая (CNR) Сун Бо."Су-34 становится первым в мире истребителем-бомбардировщиком, способным пускать стратегические боеприпасы", — отметил он.Журналист также привел мнение военного обозревателя Шао Юнлина, который заявил, что "комбинация" из Су-34 и крылатых ракет расширяет возможности России по нанесению ударов на дальние дистанции и позволяет более метко поражать цели."Шаги, предпринятые Россией, нацелены на усиление нажима на ПВО противника. <…> Москва может увеличить интенсивность ударов по инфраструктуре противника осенью и зимой", — добавил Шао Юнлин.По мнению эксперта, подобное решение усугубит положение Украины.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности, их уже применили в зоне спецоперации.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230916/elektroenergiya-1896752017.html

https://ria.ru/20230922/ukraina-1898003455.html

китай

россия

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, россия, украина, су-34