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Синоптик спрогнозировал "капризную" зиму - РИА Новости, 27.09.2023
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02:15 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/zima-1898845945.html
Синоптик спрогнозировал "капризную" зиму
Синоптик спрогнозировал "капризную" зиму - РИА Новости, 27.09.2023
Синоптик спрогнозировал "капризную" зиму
Зима на территории России будет характеризоваться неустойчивой и капризной погодой, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T02:15
2023-09-27T02:15
общество
россия
тихий океан
евгений тишковец
погода
климат
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Зима на территории России будет характеризоваться неустойчивой и капризной погодой, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Типичная для этого времени года температура воздуха установится в ноябре, сказал он."Метеорологическая зима наступит в ноябре, как и положено. Для Москвы это примерно 10 ноября, когда состоится переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений", — добавил Тишковец.Ожидается, что после наступления зимы морозные дни будут сменяться оттепелью, а снегопады — чередоваться с ледяными дождями, продолжил синоптик."Будет неустойчивая, капризная, слякотная зима. Главный фактор здесь — явление Эль-Ниньо (повышение температуры поверхности Тихого океана. — Прим. ред.), которое как раз в это время набирает обороты, оно будет определяющим в грядущем зимнем сезоне", — пояснил Тишковец.По его словам, в большинстве регионов России средняя температура воздуха в зимние месяцы будет превышать климатическую норму на один-три градуса. А в некоторых частях страны это отклонение может оказаться еще более заметным, считает синоптик.При этом в центральных и восточных районах Сибири аномалия может достигать трех-пяти градусов, особенно теплым окажется конец зимы, уточнил Тишковец.
https://ria.ru/20230810/fresh-air-1887913942.html
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общество, россия, тихий океан, евгений тишковец, погода, климат
Общество, Россия, Тихий океан, Евгений Тишковец, Погода, Климат
Синоптик спрогнозировал "капризную" зиму

Синоптик Тишковец заявил о неустойчивой и капризной погоде зимой

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗима
Зима - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Зима на территории России будет характеризоваться неустойчивой и капризной погодой, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Типичная для этого времени года температура воздуха установится в ноябре, сказал он.
«
"Метеорологическая зима наступит в ноябре, как и положено. Для Москвы это примерно 10 ноября, когда состоится переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений", — добавил Тишковец.
Ожидается, что после наступления зимы морозные дни будут сменяться оттепелью, а снегопады — чередоваться с ледяными дождями, продолжил синоптик.
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"Будет неустойчивая, капризная, слякотная зима. Главный фактор здесь — явление Эль-Ниньо (повышение температуры поверхности Тихого океана. — Прим. ред.), которое как раз в это время набирает обороты, оно будет определяющим в грядущем зимнем сезоне", — пояснил Тишковец.
По его словам, в большинстве регионов России средняя температура воздуха в зимние месяцы будет превышать климатическую норму на один-три градуса. А в некоторых частях страны это отклонение может оказаться еще более заметным, считает синоптик.
При этом в центральных и восточных районах Сибири аномалия может достигать трех-пяти градусов, особенно теплым окажется конец зимы, уточнил Тишковец.
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ОбществоРоссияТихий океанЕвгений ТишковецПогодаКлимат
 
 
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