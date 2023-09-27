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"Его понесло". В Польше потребовали от Зеленского забрать слова назад - РИА Новости, 27.09.2023
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02:10 27.09.2023 (обновлено: 09:19 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/zerno-1898851376.html
"Его понесло". В Польше потребовали от Зеленского забрать слова назад
"Его понесло". В Польше потребовали от Зеленского забрать слова назад - РИА Новости, 27.09.2023
"Его понесло". В Польше потребовали от Зеленского забрать слова назад
Президент Украины Владимир Зеленский перестарался, выступая на Генассамблее ООН с обвинениями в адрес Польши из-за зерновой сделки, заявил в беседе с... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T02:10
2023-09-27T09:19
в мире
украина
польша
варшава
рафал тшасковски
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский перестарался, выступая на Генассамблее ООН с обвинениями в адрес Польши из-за зерновой сделки, заявил в беседе с телеканалом Polsat вице-председатель партии Platforma Obywatelska, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.&quot;Дошло до очень печальной ситуации. Конечно, Владимир Зеленский преувеличил. &lt;...&gt; Его понесло. Он не должен был говорить таких слов&quot;, — прокомментировал Тшасковский.Ранее Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, высказал мнение, что "некоторые европейские друзья Украины играют в солидарность в политическом театре", одновременно "устраивая драму из-за зерна". Они, по словам украинского лидера, помогают "подготовить сцену для московского актера".Варшава констатировала, что отношения с Киевом в последнее время ухудшились после высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для зерна из постсоветской республики. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
https://ria.ru/20230926/polsha-1898610575.html
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в мире, украина, польша, варшава, рафал тшасковски, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Украина, Польша, Варшава, Рафал Тшасковски, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
"Его понесло". В Польше потребовали от Зеленского забрать слова назад

Мэр Варшавы Тшасковский: Зеленского понесло во время заявления о зерновой сделке

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский перестарался, выступая на Генассамблее ООН с обвинениями в адрес Польши из-за зерновой сделки, заявил в беседе с телеканалом Polsat вице-председатель партии Platforma Obywatelska, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
«

"Дошло до очень печальной ситуации. Конечно, Владимир Зеленский преувеличил. <...> Его понесло. Он не должен был говорить таких слов", — прокомментировал Тшасковский.

Ранее Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, высказал мнение, что "некоторые европейские друзья Украины играют в солидарность в политическом театре", одновременно "устраивая драму из-за зерна". Они, по словам украинского лидера, помогают "подготовить сцену для московского актера".
Варшава констатировала, что отношения с Киевом в последнее время ухудшились после высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для зерна из постсоветской республики. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Переворот. В Польше заявили о новом ударе в спину от Украины
Вчера, 01:03
 
В миреУкраинаПольшаВаршаваРафал ТшасковскиВладимир ЗеленскийГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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