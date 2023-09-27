https://ria.ru/20230927/zerno-1898851376.html
"Его понесло". В Польше потребовали от Зеленского забрать слова назад
"Его понесло". В Польше потребовали от Зеленского забрать слова назад - РИА Новости, 27.09.2023
"Его понесло". В Польше потребовали от Зеленского забрать слова назад
Президент Украины Владимир Зеленский перестарался, выступая на Генассамблее ООН с обвинениями в адрес Польши из-за зерновой сделки, заявил в беседе с... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T02:10
2023-09-27T02:10
2023-09-27T09:19
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский перестарался, выступая на Генассамблее ООН с обвинениями в адрес Польши из-за зерновой сделки, заявил в беседе с телеканалом Polsat вице-председатель партии Platforma Obywatelska, мэр Варшавы Рафал Тшасковский."Дошло до очень печальной ситуации. Конечно, Владимир Зеленский преувеличил. <...> Его понесло. Он не должен был говорить таких слов", — прокомментировал Тшасковский.Ранее Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, высказал мнение, что "некоторые европейские друзья Украины играют в солидарность в политическом театре", одновременно "устраивая драму из-за зерна". Они, по словам украинского лидера, помогают "подготовить сцену для московского актера".Варшава констатировала, что отношения с Киевом в последнее время ухудшились после высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для зерна из постсоветской республики. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
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в мире, украина, польша, варшава, рафал тшасковски, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Украина, Польша, Варшава, Рафал Тшасковски, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
"Его понесло". В Польше потребовали от Зеленского забрать слова назад
Мэр Варшавы Тшасковский: Зеленского понесло во время заявления о зерновой сделке