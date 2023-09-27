https://ria.ru/20230927/zemletryasenie-1898867124.html
В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 27.09.2023
В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на среду в крупном вулканическом районе Флегрейские поля, расположенном близ Неаполя, сообщил на сайте... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T08:20
2023-09-27T08:20
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РИМ, 27 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на среду в крупном вулканическом районе Флегрейские поля, расположенном близ Неаполя, сообщил на сайте Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv). По данным сейсмологов, наиболее сильный подземный толчок был зафиксирован в 03.35 (04.35 мск). Эпицентр землетрясения находился на глубине 3 километра. Колебания земной поверхности явственно ощутили жители Неаполя и окрестных селений. Вечером во вторник в этой зоне были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 2 и 2,2. По информации новостного телеканала RaiNews24, в момент, когда произошло землетрясение, многих жителей этого района охватила паника, люди в страхе выбежали на улицу из своих домов. Национальная служба гражданской обороны Италии немедленно установила контакт с местными властями. Информации о пострадавших в результате землетрясения на данный момент не поступало. По свидетельству местных журналистов, хаос возник в среду утром на центральном вокзале Неаполя. Для проведения срочной проверки состояния железнодорожных путей после землетрясения в настоящий момент приостановлено движение практически всех поездов на территории Неаполитанской провинции. В результате на вокзале скопилось большое количество пассажиров, которые ожидают отправления своих поездов. Временно прекратило работу также метро Неаполя.В настоящее время Флегрейские поля представляют собой кальдеру (котловину вулканического происхождения) диаметром 15 километров, которая образовалась на месте древнего вулкана примерно 12 тысяч лет назад. Значительная ее часть находится под водой.
https://ria.ru/20230918/zemletryasenie-1896905450.html
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в мире, италия, неаполь
В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2
В вулканическом районе близ Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,2
РИМ, 27 сен - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на среду в крупном вулканическом районе Флегрейские поля, расположенном близ Неаполя, сообщил на сайте
Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).
По данным сейсмологов, наиболее сильный подземный толчок был зафиксирован в 03.35 (04.35 мск). Эпицентр землетрясения находился на глубине 3 километра. Колебания земной поверхности явственно ощутили жители Неаполя и окрестных селений. Вечером во вторник в этой зоне были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 2 и 2,2.
При землетрясении в Италии пострадали некоторые здания
По информации новостного телеканала RaiNews24, в момент, когда произошло землетрясение, многих жителей этого района охватила паника, люди в страхе выбежали на улицу из своих домов.
Национальная служба гражданской обороны Италии немедленно установила контакт с местными властями. Информации о пострадавших в результате землетрясения на данный момент не поступало.
По свидетельству местных журналистов, хаос возник в среду утром на центральном вокзале Неаполя. Для проведения срочной проверки состояния железнодорожных путей после землетрясения в настоящий момент приостановлено движение практически всех поездов на территории Неаполитанской провинции. В результате на вокзале скопилось большое количество пассажиров, которые ожидают отправления своих поездов. Временно прекратило работу также метро Неаполя.
В настоящее время Флегрейские поля представляют собой кальдеру (котловину вулканического происхождения) диаметром 15 километров, которая образовалась на месте древнего вулкана примерно 12 тысяч лет назад. Значительная ее часть находится под водой.
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