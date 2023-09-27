https://ria.ru/20230927/zemletryasenie-1898867124.html

В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2

В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 27.09.2023

В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на среду в крупном вулканическом районе Флегрейские поля, расположенном близ Неаполя, сообщил на сайте... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T08:20

2023-09-27T08:20

2023-09-27T09:31

в мире

италия

неаполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155882/40/1558824000_84:0:1837:986_1920x0_80_0_0_e73d1b4c100698f25b7ecbbb74d64974.jpg

РИМ, 27 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на среду в крупном вулканическом районе Флегрейские поля, расположенном близ Неаполя, сообщил на сайте Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv). По данным сейсмологов, наиболее сильный подземный толчок был зафиксирован в 03.35 (04.35 мск). Эпицентр землетрясения находился на глубине 3 километра. Колебания земной поверхности явственно ощутили жители Неаполя и окрестных селений. Вечером во вторник в этой зоне были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 2 и 2,2. По информации новостного телеканала RaiNews24, в момент, когда произошло землетрясение, многих жителей этого района охватила паника, люди в страхе выбежали на улицу из своих домов. Национальная служба гражданской обороны Италии немедленно установила контакт с местными властями. Информации о пострадавших в результате землетрясения на данный момент не поступало. По свидетельству местных журналистов, хаос возник в среду утром на центральном вокзале Неаполя. Для проведения срочной проверки состояния железнодорожных путей после землетрясения в настоящий момент приостановлено движение практически всех поездов на территории Неаполитанской провинции. В результате на вокзале скопилось большое количество пассажиров, которые ожидают отправления своих поездов. Временно прекратило работу также метро Неаполя.В настоящее время Флегрейские поля представляют собой кальдеру (котловину вулканического происхождения) диаметром 15 километров, которая образовалась на месте древнего вулкана примерно 12 тысяч лет назад. Значительная ее часть находится под водой.

https://ria.ru/20230918/zemletryasenie-1896905450.html

https://ria.ru/20230924/zemletryaseniya-1898326108.html

италия

неаполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, неаполь