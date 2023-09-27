https://ria.ru/20230927/zelenskiy-1899043676.html

СМИ: Запад обсуждает замену Зеленскому

СМИ: Запад обсуждает замену Зеленскому - РИА Новости, 27.09.2023

СМИ: Запад обсуждает замену Зеленскому

Западные союзники могут размышлять над отставкой президента Украины Владимира Зеленского, пишет dikGAZETE. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T19:38

2023-09-27T19:38

2023-09-27T23:00

специальная военная операция на украине

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европа

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Западные союзники могут размышлять над отставкой президента Украины Владимира Зеленского, пишет dikGAZETE."Вполне вероятно, что Зеленскому — в силу положения, в котором он теперь находится в глазах мирового сообщества, — готовят замену", — говорится в статье.Отмечается, что Соединенные Штаты и Европа могут попытаться завершить конфликт на Украине путем переговоров. По этой причине, пишет газета, в скором времени страну может возглавить новый человек.Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В Кремле обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230927/vsu-1898962454.html

https://ria.ru/20230927/vsu-1898993925.html

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в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский, владимир путин