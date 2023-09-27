https://ria.ru/20230927/zarplata-1898848267.html
Эксперт рассказал, у кого вырастут зарплаты с 1 октября
Эксперт рассказал, у кого вырастут зарплаты с 1 октября - РИА Новости, 27.09.2023
Эксперт рассказал, у кого вырастут зарплаты с 1 октября
С 1 октября повышаются зарплаты нескольких категорий получателей. Самые значительные изменения коснутся военнослужащих и силового блока. Об этом в беседе с... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T02:15
2023-09-27T02:15
2023-09-27T02:15
общество
россия
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
работа
зарплата
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. С 1 октября повышаются зарплаты нескольких категорий получателей. Самые значительные изменения коснутся военнослужащих и силового блока. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Изменения могут затронуть и работников частных компаний, которые производят индексацию с 1 октября, уточнила она."Согласно ст.134 Трудового Кодекса, все организации, независимо от организационно-правовой формы, должны ежегодно производить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги", — напомнила эксперт.На 10,5 процента будут повышены оклады по воинским должностям и званиям для военнослужащих-контрактников. А также оклады военнослужащих, проходящих службу по призыву, отметила собеседница агентства.Также на 10,5 процента увеличатся заработные платы той части госслужащих, которая относится к силовому блоку, добавила она.Зарплаты сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими, вырастут на 5,5 процента, заключила Иванова-Швец.
https://ria.ru/20230925/pensiya-1898395639.html
https://ria.ru/20230925/zarplata-1897964986.html
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общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, работа, зарплата
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Работа, Зарплата
Эксперт рассказал, у кого вырастут зарплаты с 1 октября
Эксперт Иванова-Швец: с 1 октября у военнослужащих вырастут зарплаты
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
С 1 октября повышаются зарплаты нескольких категорий получателей. Самые значительные изменения коснутся военнослужащих и силового блока. Об этом в беседе
с агентством "Прайм" рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Изменения могут затронуть и работников частных компаний, которые производят индексацию с 1 октября, уточнила она.
«
"Согласно ст.134 Трудового Кодекса, все организации, независимо от организационно-правовой формы, должны ежегодно производить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги", — напомнила эксперт.
На 10,5 процента будут повышены оклады по воинским должностям и званиям для военнослужащих-контрактников. А также оклады военнослужащих, проходящих службу по призыву, отметила собеседница агентства.
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Также на 10,5 процента увеличатся заработные платы той части госслужащих, которая относится к силовому блоку, добавила она.
Зарплаты сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими, вырастут на 5,5 процента, заключила Иванова-Швец.
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