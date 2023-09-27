https://ria.ru/20230927/zapad-1898847231.html
Историк рассказал о задаче Запада на Украине
Историк рассказал о задаче Запада на Украине - РИА Новости, 27.09.2023
Историк рассказал о задаче Запада на Украине
Задача войны на Украине с точки зрения НАТО - это раздел и уничтожение России, заявил РИА Новости Леонид Решетников, историк и публицист, генерал-лейтенант... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T00:10
2023-09-27T00:10
2023-09-27T00:10
специальная военная операция на украине
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леонид решетников
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БЕРДЯНСК, 27 сен - РИА Новости. Задача войны на Украине с точки зрения НАТО - это раздел и уничтожение России, заявил РИА Новости Леонид Решетников, историк и публицист, генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке. "Задача этой войны с их стороны - это разделение, не просто ослабление, а раздел, фактически, уничтожение России", - сказал Решетников в кулуарах Азовского экологического форума в Бердянске. Он подчеркнул, что страны коллективного запада в действительности не защищают Украину или ее территорию, а преследуют в рамках всего украинского совершенно иную, агрессивную и враждебную по отношению к России цель: перевод России в разряд третьестепенных государств, затем ее раскол и уничтожение. "Они не воюют просто ради защиты Украины, как они говорят, защиты территории - нет. Они воюют и готовились к этому только с одной целью: не просто ослабление России и перевод ее в состояние третьеразрядного государства, а раскол России. Раздербанивание России. Вот это очень важный момент. И поэтому есть лозунг, есть девиз, который сейчас надо поднимать на наше знамя. Это "Единая и неделимая Россия", - заявил собеседник агентства. Среди стран коллективного Запада наиболее активную и деятельную роль в скрытой агрессии против России через Украину играют Великобритания и Соединенные Штаты и их спецслужбы, подчеркнул Решетников.
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россия, украина, леонид решетников, нато, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Леонид Решетников, НАТО, Общество
Историк рассказал о задаче Запада на Украине
Историк: Задачей Запада на Украине является раздел и уничтожение России
БЕРДЯНСК, 27 сен - РИА Новости. Задача войны на Украине с точки зрения НАТО - это раздел и уничтожение России, заявил РИА Новости Леонид Решетников, историк и публицист, генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке.
«
"Задача этой войны с их стороны - это разделение, не просто ослабление, а раздел, фактически, уничтожение России", - сказал Решетников в кулуарах Азовского экологического форума в Бердянске.
Он подчеркнул, что страны коллективного запада в действительности не защищают Украину или ее территорию, а преследуют в рамках всего украинского совершенно иную, агрессивную и враждебную по отношению к России цель: перевод России в разряд третьестепенных государств, затем ее раскол и уничтожение.
"Они не воюют просто ради защиты Украины, как они говорят, защиты территории - нет. Они воюют и готовились к этому только с одной целью: не просто ослабление России и перевод ее в состояние третьеразрядного государства, а раскол России. Раздербанивание России. Вот это очень важный момент. И поэтому есть лозунг, есть девиз, который сейчас надо поднимать на наше знамя. Это "Единая и неделимая Россия", - заявил собеседник агентства.
Среди стран коллективного Запада наиболее активную и деятельную роль в скрытой агрессии против России через Украину играют Великобритания
и Соединенные Штаты и их спецслужбы, подчеркнул Решетников.
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