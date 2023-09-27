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В Воронеже выписали из больницы трех переболевших сибирской язвой пациентов - РИА Новости, 27.09.2023
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17:49 27.09.2023 (обновлено: 17:55 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/yazva-1899019667.html
В Воронеже выписали из больницы трех переболевших сибирской язвой пациентов
В Воронеже выписали из больницы трех переболевших сибирской язвой пациентов - РИА Новости, 27.09.2023
В Воронеже выписали из больницы трех переболевших сибирской язвой пациентов
Врачи выписали из больницы первых трех из 11 человек, заболевших сибирской язвой в Воронежской области, сообщил в среду РИА Новости представитель департамента... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:49
2023-09-27T17:55
происшествия
воронежская область
богучарский район
воронеж
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Врачи выписали из больницы первых трех из 11 человек, заболевших сибирской язвой в Воронежской области, сообщил в среду РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. По данным на пятницу, 22 сентября, в Воронежской области были госпитализированы 11 человек с сибирской язвой, из них один из Панинского района, остальные из Богучарского, в том числе ребенок 2008 года рождения. "Пациента из Панино не выписали, но выписали троих взрослых из Богучарского района. Новых госпитализированных нет", - говорится в сообщении представителя департамента здравоохранения. Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября. Два очага сибирской язвы были обнаружены в начале сентября в Богучарском районе Воронежской области, в том числе на молочно-товарной ферме. В результате на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного. После выявления очагов сибирской язвы в Воронежской области следователи возбудили три уголовных дела - по статьям "нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия", "производство в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "халатность".
https://ria.ru/20230324/zabolevanie-1860474731.html
воронежская область
богучарский район
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происшествия, воронежская область, богучарский район, воронеж, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Воронежская область, Богучарский район, Воронеж, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Воронеже выписали из больницы трех переболевших сибирской язвой пациентов

Первых трех из 11 пациентов, переболевших сибирской язвой, выписали в Воронеже

© iStock.com / Andrey ZhuravlevКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© iStock.com / Andrey Zhuravlev
Коридор в больнице. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Врачи выписали из больницы первых трех из 11 человек, заболевших сибирской язвой в Воронежской области, сообщил в среду РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
По данным на пятницу, 22 сентября, в Воронежской области были госпитализированы 11 человек с сибирской язвой, из них один из Панинского района, остальные из Богучарского, в том числе ребенок 2008 года рождения.
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"Пациента из Панино не выписали, но выписали троих взрослых из Богучарского района. Новых госпитализированных нет", - говорится в сообщении представителя департамента здравоохранения.
Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое.
Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.
Два очага сибирской язвы были обнаружены в начале сентября в Богучарском районе Воронежской области, в том числе на молочно-товарной ферме. В результате на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного.
После выявления очагов сибирской язвы в Воронежской области следователи возбудили три уголовных дела - по статьям "нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия", "производство в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "халатность".
Сибирская язва: формы, симптомы, летальность и лечениеСибирская язва: формы, симптомы, летальность и лечение
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ПроисшествияВоронежская областьБогучарский районВоронежФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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