https://ria.ru/20230927/vzryvy-1899068588.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Николаеве - РИА Новости, 27.09.2023

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Николаеве

Новые взрывы прозвучали в Николаеве на Украине, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T22:45

2023-09-27T22:45

2023-09-27T22:45

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

украина

николаевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в Николаеве на Украине, сообщает телеканал "Общественное". "В Николаеве прозвучали повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Ранее в среду телеканал "Общественное" уже сообщал о взрывах в Николаеве. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Николаевской области продолжается объявленная более двух часов назад воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

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николаевская область

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