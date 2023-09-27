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В Воронеже взрыв самогонного аппарата повредил балкон многоэтажки
В Воронеже взрыв самогонного аппарата повредил балкон многоэтажки - РИА Новости, 27.09.2023
В Воронеже взрыв самогонного аппарата повредил балкон многоэтажки
Балкон квартиры многоэтажного дома в Воронеже оказался поврежден в результате взрыва самогонного аппарата, сообщил в среду журналистам представитель ГУМЧС по... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T23:22
2023-09-27T23:22
2023-09-27T23:22
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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Балкон квартиры многоэтажного дома в Воронеже оказался поврежден в результате взрыва самогонного аппарата, сообщил в среду журналистам представитель ГУМЧС по региону. "По адресу Владимира Невского, 38б, на втором этаже произошел хлопок. Вызов на 112 поступил в 20.54 (мск). Возгорания не было, произошла разгерметизация самогонного аппарата", - сообщил представитель ГУМЧС. По его словам, помощь пожарных не потребовалась. "Пострадавших нет, повреждены окна на балконе квартиры, в которой произошел хлопок", - добавил представитель ГУМЧС.
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происшествия, воронеж
В Воронеже взрыв самогонного аппарата повредил балкон многоэтажки
МЧС: в Воронеже взрыв самогонного аппарата повредил балкон многоэтажки
ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Балкон квартиры многоэтажного дома в Воронеже оказался поврежден в результате взрыва самогонного аппарата, сообщил в среду журналистам представитель ГУМЧС по региону.
"По адресу Владимира Невского, 38б, на втором этаже произошел хлопок. Вызов на 112 поступил в 20.54 (мск). Возгорания не было, произошла разгерметизация самогонного аппарата", - сообщил представитель ГУМЧС.
По его словам, помощь пожарных не потребовалась.
"Пострадавших нет, повреждены окна на балконе квартиры, в которой произошел хлопок", - добавил представитель ГУМЧС.
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