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В Воронеже взрыв самогонного аппарата повредил балкон многоэтажки

В Воронеже взрыв самогонного аппарата повредил балкон многоэтажки - РИА Новости, 27.09.2023

В Воронеже взрыв самогонного аппарата повредил балкон многоэтажки

Балкон квартиры многоэтажного дома в Воронеже оказался поврежден в результате взрыва самогонного аппарата, сообщил в среду журналистам представитель ГУМЧС по... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T23:22

2023-09-27T23:22

2023-09-27T23:22

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Балкон квартиры многоэтажного дома в Воронеже оказался поврежден в результате взрыва самогонного аппарата, сообщил в среду журналистам представитель ГУМЧС по региону. "По адресу Владимира Невского, 38б, на втором этаже произошел хлопок. Вызов на 112 поступил в 20.54 (мск). Возгорания не было, произошла разгерметизация самогонного аппарата", - сообщил представитель ГУМЧС. По его словам, помощь пожарных не потребовалась. "Пострадавших нет, повреждены окна на балконе квартиры, в которой произошел хлопок", - добавил представитель ГУМЧС.

https://ria.ru/20230922/shebekino-1898070184.html

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2023

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происшествия, воронеж