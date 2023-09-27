Рейтинг@Mail.ru
Под Варшавой прогремел взрыв - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/vzryv-1898988846.html
Под Варшавой прогремел взрыв
Под Варшавой прогремел взрыв - РИА Новости, 27.09.2023
Под Варшавой прогремел взрыв
Взрыв прогремел в помещении предприятия под Варшавой в городе Тархомин, два человека погибли, сообщила журналистам полицейский комендант Паулина Онишко. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:10
2023-09-27T16:10
в мире
варшава
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898987595_0:96:3264:1932_1920x0_80_0_0_050d647a68a0e16bc9468a52657995ec.jpg
ВАРШАВА, 27 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел в помещении предприятия под Варшавой в городе Тархомин, два человека погибли, сообщила журналистам полицейский комендант Паулина Онишко. "В Тархомине в помещении одного из предприятий произошел взрыв. На место был вызван специальный медицинский вертолет санитарной авиации. К сожалению, два человека погибли,", - говорится в сообщении. Полиция уточняет, что двое работников выполняли сварочные работы на предприятии, после чего произошел взрыв. На данный момент ведутся следственные работы по установлению причины взрыва. "К сожалению, мужчины получили ранения и, несмотря на оказанную им помощь, не выжили", - поясняет Онишко.
https://ria.ru/20230925/vzryv-1898527665.html
варшава
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898987595_0:181:2399:1980_1920x0_80_0_0_4c5f0b67d80bbb666cc238b3420e6f2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, варшава, польша
В мире, Варшава, Польша
Под Варшавой прогремел взрыв

При взрыве на предприятии под Варшавой погибли два человека

© AP Photo / STRАвтомобиль пожарной службы в Польше
Автомобиль пожарной службы в Польше - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / STR
Автомобиль пожарной службы в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел в помещении предприятия под Варшавой в городе Тархомин, два человека погибли, сообщила журналистам полицейский комендант Паулина Онишко.
"В Тархомине в помещении одного из предприятий произошел взрыв. На место был вызван специальный медицинский вертолет санитарной авиации. К сожалению, два человека погибли,", - говорится в сообщении.
Полиция уточняет, что двое работников выполняли сварочные работы на предприятии, после чего произошел взрыв. На данный момент ведутся следственные работы по установлению причины взрыва.
"К сожалению, мужчины получили ранения и, несмотря на оказанную им помощь, не выжили", - поясняет Онишко.
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В Иране при взрыве на НПЗ погиб человек
25 сентября, 16:04
 
В миреВаршаваПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала