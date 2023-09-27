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Под Варшавой прогремел взрыв

Под Варшавой прогремел взрыв - РИА Новости, 27.09.2023

Под Варшавой прогремел взрыв

Взрыв прогремел в помещении предприятия под Варшавой в городе Тархомин, два человека погибли, сообщила журналистам полицейский комендант Паулина Онишко. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:10

2023-09-27T16:10

2023-09-27T16:10

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ВАРШАВА, 27 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел в помещении предприятия под Варшавой в городе Тархомин, два человека погибли, сообщила журналистам полицейский комендант Паулина Онишко. "В Тархомине в помещении одного из предприятий произошел взрыв. На место был вызван специальный медицинский вертолет санитарной авиации. К сожалению, два человека погибли,", - говорится в сообщении. Полиция уточняет, что двое работников выполняли сварочные работы на предприятии, после чего произошел взрыв. На данный момент ведутся следственные работы по установлению причины взрыва. "К сожалению, мужчины получили ранения и, несмотря на оказанную им помощь, не выжили", - поясняет Онишко.

https://ria.ru/20230925/vzryv-1898527665.html

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в мире, варшава, польша