https://ria.ru/20230927/vvp-1899051826.html

ВВП России в августе вырос на 5,2 процента в годовом выражении

ВВП России в августе вырос на 5,2 процента в годовом выражении - РИА Новости, 27.09.2023

ВВП России в августе вырос на 5,2 процента в годовом выражении

Рост ВВП России в августе ускорился до 5,2% в годовом выражении с 5,1% в июле, за январь-август экономика выросла на 2,5%, следует из обзора Минэкономразвития. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T20:22

2023-09-27T20:22

2023-09-27T20:29

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Рост ВВП России в августе ускорился до 5,2% в годовом выражении с 5,1% в июле, за январь-август экономика выросла на 2,5%, следует из обзора Минэкономразвития. "По оценке Минэкономразвития России, в августе 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 5,2% год к году (после 5,1% год к году в июле), а уровень двухлетней давности на 2,4% (на 0,9% в июле). В целом за 8 месяцев 2023 года ВВП вырос на 2,5% год к году", - говорится в обзоре министерства "О текущей ситуации в российской экономике". По оценке министерства, в месячном выражении ВВП в августе вырос на 0,4% с исключением сезонного фактора (в июле был рост на 0,6%). В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в текущем году до 2,8% с 1,2%. По оценке министерства, в 2024-2025 годах рост ВВП составит 2,3%, в 2026 году - 2,2%. По прогнозу ЦБ, экономика России вырастет в текущем году на 1,5-2,5%, в 2024 - на 0,5-1,5%.

https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891572113.html

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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), экономика