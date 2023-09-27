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"Триста танков". В США сделали неожиданное заявление о поставках ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:33 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/vsu-1898993925.html
"Триста танков". В США сделали неожиданное заявление о поставках ВСУ
"Триста танков". В США сделали неожиданное заявление о поставках ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
"Триста танков". В США сделали неожиданное заявление о поставках ВСУ
Соединенные Штаты не спешат передавать ВСУ даже устаревшие модели танков, которые списали со службы, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:33
2023-09-27T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
сша
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джо байден
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты не спешат передавать ВСУ даже устаревшие модели танков, которые списали со службы, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если бы на прошлой неделе я встретил Зеленского, то сказал бы ему, что Морская пехота списала 250 может 300 танков. Почему мы просто не отдали их Украине? Почему нам потребовалось целых восемь месяцев, чтобы отдать им 31 Abrams, который был произведен еще до войны в Персидском заливе? Понимаете, происходящее сейчас связано с тем, что Украина всего лишь пешка", — отметил он.По мнению эксперта, Вашингтон не хочет, чтобы ВСУ имели на вооружении самые современные машины, потому что их легко смогут перехватить российские военные. По этой причине Киеву передают устаревшие модели, пояснил он.Хо также добавил, что ВСУ в целом будет тяжело применять танки в боях против российской армии. Он объяснил это тем, что они легко могут быть уничтожены дронами противника на открытом пространстве."Вы видите большой объем артиллерийского огня, ракет, наземных миль, это приведет к огромному количеству жертв", — резюмировал он.В понедельник президент США Джо Байден заявил, что первые танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Всего Белый дом обещал передать 31 единицу техники. По данным СМИ, первая партия будет состоять из десяти машин. В начале сентября Пентагон также объявил о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном, которые доставят к моменту поставки Abrams.
https://ria.ru/20230927/vsu-1898962454.html
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в мире, технологии, сша, украина, джо байден, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, США, Украина, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Триста танков". В США сделали неожиданное заявление о поставках ВСУ

Экс-морпех США Хо: США не спешат отдавать ВСУ даже устаревшие танки

© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты не спешат передавать ВСУ даже устаревшие модели танков, которые списали со службы, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Если бы на прошлой неделе я встретил Зеленского, то сказал бы ему, что Морская пехота списала 250 может 300 танков. Почему мы просто не отдали их Украине? Почему нам потребовалось целых восемь месяцев, чтобы отдать им 31 Abrams, который был произведен еще до войны в Персидском заливе? Понимаете, происходящее сейчас связано с тем, что Украина всего лишь пешка", — отметил он.
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По мнению эксперта, Вашингтон не хочет, чтобы ВСУ имели на вооружении самые современные машины, потому что их легко смогут перехватить российские военные. По этой причине Киеву передают устаревшие модели, пояснил он.
Хо также добавил, что ВСУ в целом будет тяжело применять танки в боях против российской армии. Он объяснил это тем, что они легко могут быть уничтожены дронами противника на открытом пространстве.
"Вы видите большой объем артиллерийского огня, ракет, наземных миль, это приведет к огромному количеству жертв", — резюмировал он.
В понедельник президент США Джо Байден заявил, что первые танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Всего Белый дом обещал передать 31 единицу техники. По данным СМИ, первая партия будет состоять из десяти машин. В начале сентября Пентагон также объявил о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном, которые доставят к моменту поставки Abrams.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииСШАУкраинаДжо БайденВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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