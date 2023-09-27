https://ria.ru/20230927/vsu-1898904283.html

Российские военные не позволяют восстановить снабжение ВСУ через Оскол

Российские военные не позволяют восстановить снабжение ВСУ через Оскол - РИА Новости, 27.09.2023

Российские военные не позволяют восстановить снабжение ВСУ через Оскол

Российские войска в Харьковской области не дают восстановить снабжение украинских сил через реку Оскол, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:42

2023-09-27T11:42

2023-09-27T11:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

харьковская область

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские войска в Харьковской области не дают восстановить снабжение украинских сил через реку Оскол, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24". Неделей ранее он заявил, что российская авиация уничтожила центральный мост через реку Оскол в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы. "Противник в последнее время активизировался и со стороны применения авиации, и со стороны применения тяжелой артиллерии. Тем не менее, все попытки восстановить снабжение через реку Оскол наши бойцы пресекают", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898857885.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр