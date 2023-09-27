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Российские военные не позволяют восстановить снабжение ВСУ через Оскол
Российские военные не позволяют восстановить снабжение ВСУ через Оскол - РИА Новости, 27.09.2023
Российские военные не позволяют восстановить снабжение ВСУ через Оскол
Российские войска в Харьковской области не дают восстановить снабжение украинских сил через реку Оскол, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:42
2023-09-27T11:42
2023-09-27T11:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские войска в Харьковской области не дают восстановить снабжение украинских сил через реку Оскол, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24". Неделей ранее он заявил, что российская авиация уничтожила центральный мост через реку Оскол в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы. "Противник в последнее время активизировался и со стороны применения авиации, и со стороны применения тяжелой артиллерии. Тем не менее, все попытки восстановить снабжение через реку Оскол наши бойцы пресекают", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898857885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные не позволяют восстановить снабжение ВСУ через Оскол
Ганчев: ВС России пресекают попытки ВСУ восстановить снабжение через Оскол