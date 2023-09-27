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В Волгограде назвали имена пяти призеров конкурса "Воспитатель года" - РИА Новости, 27.09.2023
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Год педагога и наставника
 
14:46 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/vospitatel-1898958214.html
В Волгограде назвали имена пяти призеров конкурса "Воспитатель года"
В Волгограде назвали имена пяти призеров конкурса "Воспитатель года" - РИА Новости, 27.09.2023
В Волгограде назвали имена пяти призеров конкурса "Воспитатель года"
В День воспитателя и всех дошкольных работников в Волгограде объявлены пять призеров Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России – 2023", РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:46
2023-09-27T14:46
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В День воспитателя и всех дошкольных работников в Волгограде объявлены пять призеров Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России – 2023", сообщили в Минпросвещения. Призерами конкурса стали Большакова Анна (Санкт-Петербург), Глебова Дарья (Московская область), Красноярова Екатерина (Краснодарский край), Токмакова Юлия (Республика Татарстан) и Цверкун Татьяна (Республика Крым).Заместитель директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Наталья Костюк поздравила педагогов с профессиональным праздником."Спасибо, что вы остаетесь верными профессии, детям и, всецело отдавая себя работе, находите возможность развиваться профессионально", – отметила Наталья Костюк.Пять призеров профессионального конкурса продолжат борьбу за победу в завершающем испытании "Педагогические дебаты". Цель конкурсного испытания – демонстрация профессионального кругозора и навыков публичного выступления. "Педагогические дебаты" пройдут в формате обсуждения тенденций и стратегических направлений дошкольного образования. Модераторами дискуссии выступят Иван Князев, телеведущий, журналист, и Тамара Шорникова, ведущая информационной программы "ОТРажение".Участник, набравший наибольшее количество баллов по сумме результатов всех туров заключительного этапа, станет победителем Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России – 2023".Всероссийский профессиональный конкурс "Воспитатель года России" проводится с 2010 года. Его учредители – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. С 2016 года состязание проходит на родине победителя прошлого года.В 2023 году в финале принимают участие представители всех 89 регионов России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Социальный навигатор

В Волгограде назвали имена пяти призеров конкурса "Воспитатель года"

© iStock.com / MelkiNimagesВоспитатель играет с детьми в детском саду
Воспитатель играет с детьми в детском саду - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© iStock.com / MelkiNimages
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В День воспитателя и всех дошкольных работников в Волгограде объявлены пять призеров Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России – 2023", сообщили в Минпросвещения. Призерами конкурса стали Большакова Анна (Санкт-Петербург), Глебова Дарья (Московская область), Красноярова Екатерина (Краснодарский край), Токмакова Юлия (Республика Татарстан) и Цверкун Татьяна (Республика Крым).
Заместитель директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Наталья Костюк поздравила педагогов с профессиональным праздником.
"Спасибо, что вы остаетесь верными профессии, детям и, всецело отдавая себя работе, находите возможность развиваться профессионально", – отметила Наталья Костюк.
Пять призеров профессионального конкурса продолжат борьбу за победу в завершающем испытании "Педагогические дебаты". Цель конкурсного испытания – демонстрация профессионального кругозора и навыков публичного выступления. "Педагогические дебаты" пройдут в формате обсуждения тенденций и стратегических направлений дошкольного образования. Модераторами дискуссии выступят Иван Князев, телеведущий, журналист, и Тамара Шорникова, ведущая информационной программы "ОТРажение".
Участник, набравший наибольшее количество баллов по сумме результатов всех туров заключительного этапа, станет победителем Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России – 2023".
Всероссийский профессиональный конкурс "Воспитатель года России" проводится с 2010 года. Его учредители – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. С 2016 года состязание проходит на родине победителя прошлого года.
В 2023 году в финале принимают участие представители всех 89 регионов России.
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеОбществоСоциальный навигатор
 
 
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