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США введут безвизовый режим для Израиля

США введут безвизовый режим для Израиля - РИА Новости, 27.09.2023

США введут безвизовый режим для Израиля

США после многолетних переговоров на условиях взаимности вводят безвизовый режим для Израиля, сообщили госдепартамент и министерство внутренней безопасности. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:40

2023-09-27T16:40

2023-09-27T16:40

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ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. США после многолетних переговоров на условиях взаимности вводят безвизовый режим для Израиля, сообщили госдепартамент и министерство внутренней безопасности. "К 30 ноября 2023 года будут внесены изменения в электронную систему согласования поездок с тем, чтобы позволить гражданам Израиля претендовать на пребывание в США с туристическими и деловыми целями на срок до 90 дней без предварительного получения американской визы", - сказано в заявлении. Нововведение стало возможно, в частности, после того, как власти Израиля изменили правила въезда, "распространив взаимные привилегии" на всех граждан США независимо от происхождения, религии или национальности". Речь идет в первую очередь об американцах палестинского происхождения с Западного берега реки Иордан, которые теперь, по заверению властей США, имеют возможность въезжать в Израиль без виз и пользоваться тель-авивским международным аэропортом имени Давида Бен-Гуриона.

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сша, израиль, в мире