Рейтинг@Mail.ru
США введут безвизовый режим для Израиля - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/vizy-1898996516.html
США введут безвизовый режим для Израиля
США введут безвизовый режим для Израиля - РИА Новости, 27.09.2023
США введут безвизовый режим для Израиля
США после многолетних переговоров на условиях взаимности вводят безвизовый режим для Израиля, сообщили госдепартамент и министерство внутренней безопасности. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:40
2023-09-27T16:40
сша
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152053/43/1520534397_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7679a1cc77c269a167e5a4779836f713.jpg
ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. США после многолетних переговоров на условиях взаимности вводят безвизовый режим для Израиля, сообщили госдепартамент и министерство внутренней безопасности. "К 30 ноября 2023 года будут внесены изменения в электронную систему согласования поездок с тем, чтобы позволить гражданам Израиля претендовать на пребывание в США с туристическими и деловыми целями на срок до 90 дней без предварительного получения американской визы", - сказано в заявлении. Нововведение стало возможно, в частности, после того, как власти Израиля изменили правила въезда, "распространив взаимные привилегии" на всех граждан США независимо от происхождения, религии или национальности". Речь идет в первую очередь об американцах палестинского происхождения с Западного берега реки Иордан, которые теперь, по заверению властей США, имеют возможность въезжать в Израиль без виз и пользоваться тель-авивским международным аэропортом имени Давида Бен-Гуриона.
https://ria.ru/20230825/vertolety-1892111655.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152053/43/1520534397_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_c0dbe2bc132a510adb7e6571c3c86357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, израиль, в мире
США, Израиль, В мире
США введут безвизовый режим для Израиля

Госдеп: США введут безвизовый режим для Израиля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Израиля в Иерусалиме
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги США и Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. США после многолетних переговоров на условиях взаимности вводят безвизовый режим для Израиля, сообщили госдепартамент и министерство внутренней безопасности.
«
"К 30 ноября 2023 года будут внесены изменения в электронную систему согласования поездок с тем, чтобы позволить гражданам Израиля претендовать на пребывание в США с туристическими и деловыми целями на срок до 90 дней без предварительного получения американской визы", - сказано в заявлении.
Нововведение стало возможно, в частности, после того, как власти Израиля изменили правила въезда, "распространив взаимные привилегии" на всех граждан США независимо от происхождения, религии или национальности".
Речь идет в первую очередь об американцах палестинского происхождения с Западного берега реки Иордан, которые теперь, по заверению властей США, имеют возможность въезжать в Израиль без виз и пользоваться тель-авивским международным аэропортом имени Давида Бен-Гуриона.
Вертолеты морской пехоты США CH-53 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Пентагон заказал 35 вертолетов CH-53K для морской пехоты США и Израиля
25 августа, 00:33
 
СШАИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала