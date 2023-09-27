https://ria.ru/20230927/vardanyan-1898942988.html

В Азербайджане подтвердили задержание Рубена Варданяна

В Азербайджане подтвердили задержание Рубена Варданяна - РИА Новости, 27.09.2023

В Азербайджане подтвердили задержание Рубена Варданяна

Бывший глава непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубен Варданян задержан при попытке выезда с азербайджанской территории в направлении Армении, сообщает... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:49

2023-09-27T13:49

2023-09-27T14:02

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Бывший глава непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубен Варданян задержан при попытке выезда с азербайджанской территории в направлении Армении, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана."Двадцать седьмого сентября на Лачинском КПП в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы был задержан незаконно прибывший на территорию страны (в Карабах – ред.) Рубен Варданян, 1968 года рождения, занимавший должность так называемого "государственного министра Нагорно-Карабахской Республики". В сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы он был доставлен в город Баку", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230927/vardanyan-1898942774.html

азербайджан

армения

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

азербайджан, армения, в мире