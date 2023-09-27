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В Азербайджане подтвердили задержание Рубена Варданяна - РИА Новости, 27.09.2023
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13:49 27.09.2023 (обновлено: 14:02 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/vardanyan-1898942988.html
В Азербайджане подтвердили задержание Рубена Варданяна
В Азербайджане подтвердили задержание Рубена Варданяна - РИА Новости, 27.09.2023
В Азербайджане подтвердили задержание Рубена Варданяна
Бывший глава непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубен Варданян задержан при попытке выезда с азербайджанской территории в направлении Армении, сообщает... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:49
2023-09-27T14:02
азербайджан
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БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Бывший глава непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубен Варданян задержан при попытке выезда с азербайджанской территории в направлении Армении, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана."Двадцать седьмого сентября на Лачинском КПП в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы был задержан незаконно прибывший на территорию страны (в Карабах – ред.) Рубен Варданян, 1968 года рождения, занимавший должность так называемого "государственного министра Нагорно-Карабахской Республики". В сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы он был доставлен в город Баку", - говорится в сообщении.
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азербайджан, армения, в мире
Азербайджан, Армения, В мире
В Азербайджане подтвердили задержание Рубена Варданяна

Госпогранслужба: Рубен Варданян задержан при попытке выехать из Азербайджана

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРубен Варданян
Рубен Варданян - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Рубен Варданян. Архивное фото
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БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Бывший глава непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубен Варданян задержан при попытке выезда с азербайджанской территории в направлении Армении, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана.
"Двадцать седьмого сентября на Лачинском КПП в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы был задержан незаконно прибывший на территорию страны (в Карабах – ред.) Рубен Варданян, 1968 года рождения, занимавший должность так называемого "государственного министра Нагорно-Карабахской Республики". В сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы он был доставлен в город Баку", - говорится в сообщении.
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