https://ria.ru/20230927/vardanyan-1898942774.html
В Кремле ответили на вопрос про сообщения об аресте Рубена Варданяна
В Кремле ответили на вопрос про сообщения об аресте Рубена Варданяна - РИА Новости, 27.09.2023
В Кремле ответили на вопрос про сообщения об аресте Рубена Варданяна
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об аресте предпринимателя, бывшего главы непризнанных властей Карабаха Рубена Варданяна,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:48
2023-09-27T13:48
2023-09-27T13:48
россия
тина канделаки (тинатин канделаки)
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об аресте предпринимателя, бывшего главы непризнанных властей Карабаха Рубена Варданяна, заявил, что не располагает такой информацией, но если это так, то в России будут защищать его права при наличии гражданства РФ."Нет, я не располагаю такой информацией, поэтому ничего не могу сказать на этот счет... Мне неизвестно о том, что он был задержан, я не знаю, кем он был задержан, был ли он задержан вообще, и есть ли у него российское гражданство", - сказал Песков, комментируя появившиеся сообщения от задержании Варданяна.При этом он добавил, что если у Варданяна есть российское гражданство, то в России будут защищать его права.Российская телеведущая Тина Канделаки сообщила в соцсетях о задержании Варданяна. В подтверждение своих слов она привела заявление супруги Варданяна Вероники Зонабенд.
https://ria.ru/20230223/vardanyan-1854000930.html
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россия, тина канделаки (тинатин канделаки), дмитрий песков
Россия, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос про сообщения об аресте Рубена Варданяна
В Кремле не располагают информацией об аресте Варданяна военными Азербайджана