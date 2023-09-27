https://ria.ru/20230927/vardanyan-1898942774.html

В Кремле ответили на вопрос про сообщения об аресте Рубена Варданяна

В Кремле ответили на вопрос про сообщения об аресте Рубена Варданяна - РИА Новости, 27.09.2023

В Кремле ответили на вопрос про сообщения об аресте Рубена Варданяна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об аресте предпринимателя, бывшего главы непризнанных властей Карабаха Рубена Варданяна,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:48

2023-09-27T13:48

2023-09-27T13:48

россия

тина канделаки (тинатин канделаки)

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об аресте предпринимателя, бывшего главы непризнанных властей Карабаха Рубена Варданяна, заявил, что не располагает такой информацией, но если это так, то в России будут защищать его права при наличии гражданства РФ."Нет, я не располагаю такой информацией, поэтому ничего не могу сказать на этот счет... Мне неизвестно о том, что он был задержан, я не знаю, кем он был задержан, был ли он задержан вообще, и есть ли у него российское гражданство", - сказал Песков, комментируя появившиеся сообщения от задержании Варданяна.При этом он добавил, что если у Варданяна есть российское гражданство, то в России будут защищать его права.Российская телеведущая Тина Канделаки сообщила в соцсетях о задержании Варданяна. В подтверждение своих слов она привела заявление супруги Варданяна Вероники Зонабенд.

https://ria.ru/20230223/vardanyan-1854000930.html

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россия, тина канделаки (тинатин канделаки), дмитрий песков