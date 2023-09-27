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В Кремле ответили на вопрос про сообщения об аресте Рубена Варданяна - РИА Новости, 27.09.2023
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13:48 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/vardanyan-1898942774.html
В Кремле ответили на вопрос про сообщения об аресте Рубена Варданяна
В Кремле ответили на вопрос про сообщения об аресте Рубена Варданяна - РИА Новости, 27.09.2023
В Кремле ответили на вопрос про сообщения об аресте Рубена Варданяна
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об аресте предпринимателя, бывшего главы непризнанных властей Карабаха Рубена Варданяна,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:48
2023-09-27T13:48
россия
тина канделаки (тинатин канделаки)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об аресте предпринимателя, бывшего главы непризнанных властей Карабаха Рубена Варданяна, заявил, что не располагает такой информацией, но если это так, то в России будут защищать его права при наличии гражданства РФ."Нет, я не располагаю такой информацией, поэтому ничего не могу сказать на этот счет... Мне неизвестно о том, что он был задержан, я не знаю, кем он был задержан, был ли он задержан вообще, и есть ли у него российское гражданство", - сказал Песков, комментируя появившиеся сообщения от задержании Варданяна.При этом он добавил, что если у Варданяна есть российское гражданство, то в России будут защищать его права.Российская телеведущая Тина Канделаки сообщила в соцсетях о задержании Варданяна. В подтверждение своих слов она привела заявление супруги Варданяна Вероники Зонабенд.
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россия, тина канделаки (тинатин канделаки), дмитрий песков
Россия, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос про сообщения об аресте Рубена Варданяна

В Кремле не располагают информацией об аресте Варданяна военными Азербайджана

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРубен Варданян
Рубен Варданян - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Рубен Варданян. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об аресте предпринимателя, бывшего главы непризнанных властей Карабаха Рубена Варданяна, заявил, что не располагает такой информацией, но если это так, то в России будут защищать его права при наличии гражданства РФ.
«
"Нет, я не располагаю такой информацией, поэтому ничего не могу сказать на этот счет... Мне неизвестно о том, что он был задержан, я не знаю, кем он был задержан, был ли он задержан вообще, и есть ли у него российское гражданство", - сказал Песков, комментируя появившиеся сообщения от задержании Варданяна.
При этом он добавил, что если у Варданяна есть российское гражданство, то в России будут защищать его права.
Российская телеведущая Тина Канделаки сообщила в соцсетях о задержании Варданяна. В подтверждение своих слов она привела заявление супруги Варданяна Вероники Зонабенд.
Предприниматель Рубен Варданян - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Лидер Карабаха уволил с поста госминистра предпринимателя Варданяна
23 февраля, 16:12
 
РоссияТина Канделаки (Тинатин Канделаки)Дмитрий Песков
 
 
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