https://ria.ru/20230927/usa-1899016012.html

В США призвали Байдена вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном

В США призвали Байдена вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном - РИА Новости, 27.09.2023

В США призвали Байдена вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти призвал президента Джо Байдена лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном в условиях отсутствия... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:34

2023-09-27T17:34

2023-09-27T17:38

в мире

сша

джо байден

кевин маккарти

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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти призвал президента Джо Байдена лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном в условиях отсутствия консенсуса о принятии временного бюджета страны. "Я прошу президента вмешаться, поскольку Сенат не выполнил свою работу и не продолжил усилия Палаты представителей. Президент должен вмешаться и что-то предпринять, иначе нам грозит шатдаун (вынужденная приостановка работы правительства - ред.)", - сказал Маккарти журналистам, комментируя сложившуюся ситуацию. Конгресс, чтобы избежать очередного шатдауна, должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября.

https://ria.ru/20230926/postavki-1898609160.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, джо байден, кевин маккарти