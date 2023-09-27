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В США призвали Байдена вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном - РИА Новости, 27.09.2023
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17:34 27.09.2023 (обновлено: 17:38 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/usa-1899016012.html
В США призвали Байдена вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном
В США призвали Байдена вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном - РИА Новости, 27.09.2023
В США призвали Байдена вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти призвал президента Джо Байдена лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном в условиях отсутствия... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:34
2023-09-27T17:38
в мире
сша
джо байден
кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти призвал президента Джо Байдена лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном в условиях отсутствия консенсуса о принятии временного бюджета страны. "Я прошу президента вмешаться, поскольку Сенат не выполнил свою работу и не продолжил усилия Палаты представителей. Президент должен вмешаться и что-то предпринять, иначе нам грозит шатдаун (вынужденная приостановка работы правительства - ред.)", - сказал Маккарти журналистам, комментируя сложившуюся ситуацию. Конгресс, чтобы избежать очередного шатдауна, должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября.
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в мире, сша, джо байден, кевин маккарти
В мире, США, Джо Байден, Кевин Маккарти
В США призвали Байдена вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном

Маккарти призвал Байдена лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти призвал президента Джо Байдена лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном в условиях отсутствия консенсуса о принятии временного бюджета страны.
«
"Я прошу президента вмешаться, поскольку Сенат не выполнил свою работу и не продолжил усилия Палаты представителей. Президент должен вмешаться и что-то предпринять, иначе нам грозит шатдаун (вынужденная приостановка работы правительства - ред.)", - сказал Маккарти журналистам, комментируя сложившуюся ситуацию.
Конгресс, чтобы избежать очередного шатдауна, должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября.
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