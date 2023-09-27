Рейтинг@Mail.ru
Спикер палаты представителей США ответил на вопрос о допсредствах для Киева - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 27.09.2023 (обновлено: 14:40 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/usa-1898883190.html
Спикер палаты представителей США ответил на вопрос о допсредствах для Киева
Спикер палаты представителей США ответил на вопрос о допсредствах для Киева - РИА Новости, 27.09.2023
Спикер палаты представителей США ответил на вопрос о допсредствах для Киева
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти считает неправильным выделение дополнительных денег Украине в рамках инициативы о продлении... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:23
2023-09-27T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
кевин маккарти
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898316197_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_241e3a201090fd68d8f78f8b5dcecf67.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти считает неправильным выделение дополнительных денег Украине в рамках инициативы о продлении финансирования федерального правительства страны. &quot;Да, это неправильно. &lt;...&gt; Они делают выбор в пользу Украины, а не американцев. Я знаю, что там есть проблемы, но мы также должны смотреть на то, что происходит сейчас в США&quot;, — ответил политик на вопрос, считает ли он неверным шагом со стороны сената включение дополнительной помощи Украине в проект финансирования.Маккарти напомнил о проблемах, существующих на южных границах США. "У них (Киева. — Прим. ред.) уже есть деньги", — добавил спикер нижней палаты конгресса.Ранее сообщалось, что, согласно проекту временного бюджета, сенат США предлагает согласовать сокращенный объем средств для Украины в виде 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для Госдепа на срок до 17 ноября. Белый дом просит согласовать до 24 миллиардов долларов на помощь Украине, в рамках этого же запроса администрация просит о дополнительных ассигнованиях и для правительственных структур США. В Белом доме ранее подчеркивали, что запрос нужно урегулировать до конца финансового года, до 1 октября. Сенаторы теперь предлагают временный вариант договоренности вместо согласования полноценной "дополнительной помощи". Некоторые республиканцы в конгрессе не согласны голосовать за помощь Украине в одном пакете со средствами на нужды США и грозят правительству прекращением финансирования.
https://ria.ru/20230927/grabezh-1898829389.html
https://ria.ru/20230920/ssha-1897524566.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898316197_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_e47727ba7691ef45c0fb774e254ab107.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, кевин маккарти, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Кевин Маккарти, Пентагон
Спикер палаты представителей США ответил на вопрос о допсредствах для Киева

Маккарти назвал неправильным включение средств для Киева во временный бюджет США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти считает неправильным выделение дополнительных денег Украине в рамках инициативы о продлении финансирования федерального правительства страны.
«

"Да, это неправильно. <...> Они делают выбор в пользу Украины, а не американцев. Я знаю, что там есть проблемы, но мы также должны смотреть на то, что происходит сейчас в США", — ответил политик на вопрос, считает ли он неверным шагом со стороны сената включение дополнительной помощи Украине в проект финансирования.

Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Последний грабеж Украины стартовал
Вчера, 08:00
Маккарти напомнил о проблемах, существующих на южных границах США.
"У них (Киева. — Прим. ред.) уже есть деньги", — добавил спикер нижней палаты конгресса.
Ранее сообщалось, что, согласно проекту временного бюджета, сенат США предлагает согласовать сокращенный объем средств для Украины в виде 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для Госдепа на срок до 17 ноября.
Белый дом просит согласовать до 24 миллиардов долларов на помощь Украине, в рамках этого же запроса администрация просит о дополнительных ассигнованиях и для правительственных структур США. В Белом доме ранее подчеркивали, что запрос нужно урегулировать до конца финансового года, до 1 октября. Сенаторы теперь предлагают временный вариант договоренности вместо согласования полноценной "дополнительной помощи".
Некоторые республиканцы в конгрессе не согласны голосовать за помощь Украине в одном пакете со средствами на нужды США и грозят правительству прекращением финансирования.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В США заявили о неприятном сюрпризе для Зеленского от Вашингтона
20 сентября, 13:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКевин МаккартиПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала