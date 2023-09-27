https://ria.ru/20230927/usa-1898883190.html
Спикер палаты представителей США ответил на вопрос о допсредствах для Киева
Спикер палаты представителей США ответил на вопрос о допсредствах для Киева - РИА Новости, 27.09.2023
Спикер палаты представителей США ответил на вопрос о допсредствах для Киева
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти считает неправильным выделение дополнительных денег Украине в рамках инициативы о продлении... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:23
2023-09-27T10:23
2023-09-27T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
кевин маккарти
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898316197_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_241e3a201090fd68d8f78f8b5dcecf67.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти считает неправильным выделение дополнительных денег Украине в рамках инициативы о продлении финансирования федерального правительства страны. "Да, это неправильно. <...> Они делают выбор в пользу Украины, а не американцев. Я знаю, что там есть проблемы, но мы также должны смотреть на то, что происходит сейчас в США", — ответил политик на вопрос, считает ли он неверным шагом со стороны сената включение дополнительной помощи Украине в проект финансирования.Маккарти напомнил о проблемах, существующих на южных границах США. "У них (Киева. — Прим. ред.) уже есть деньги", — добавил спикер нижней палаты конгресса.Ранее сообщалось, что, согласно проекту временного бюджета, сенат США предлагает согласовать сокращенный объем средств для Украины в виде 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для Госдепа на срок до 17 ноября. Белый дом просит согласовать до 24 миллиардов долларов на помощь Украине, в рамках этого же запроса администрация просит о дополнительных ассигнованиях и для правительственных структур США. В Белом доме ранее подчеркивали, что запрос нужно урегулировать до конца финансового года, до 1 октября. Сенаторы теперь предлагают временный вариант договоренности вместо согласования полноценной "дополнительной помощи". Некоторые республиканцы в конгрессе не согласны голосовать за помощь Украине в одном пакете со средствами на нужды США и грозят правительству прекращением финансирования.
https://ria.ru/20230927/grabezh-1898829389.html
https://ria.ru/20230920/ssha-1897524566.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898316197_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_e47727ba7691ef45c0fb774e254ab107.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, кевин маккарти, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Кевин Маккарти, Пентагон
Спикер палаты представителей США ответил на вопрос о допсредствах для Киева
Маккарти назвал неправильным включение средств для Киева во временный бюджет США
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти считает неправильным выделение дополнительных денег Украине в рамках инициативы о продлении финансирования федерального правительства страны.
«
"Да, это неправильно. <...> Они делают выбор в пользу Украины, а не американцев. Я знаю, что там есть проблемы, но мы также должны смотреть на то, что происходит сейчас в США", — ответил политик на вопрос, считает ли он неверным шагом со стороны сената включение дополнительной помощи Украине в проект финансирования.
Последний грабеж Украины стартовал
Маккарти напомнил о проблемах, существующих на южных границах США.
"У них (Киева. — Прим. ред.) уже есть деньги", — добавил спикер нижней палаты конгресса.
Ранее сообщалось, что, согласно проекту временного бюджета, сенат США предлагает согласовать сокращенный объем средств для Украины в виде 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона
и 1,65 миллиарда долларов для Госдепа на срок до 17 ноября.
Белый дом просит согласовать до 24 миллиардов долларов на помощь Украине, в рамках этого же запроса администрация просит о дополнительных ассигнованиях и для правительственных структур США. В Белом доме ранее подчеркивали, что запрос нужно урегулировать до конца финансового года, до 1 октября. Сенаторы теперь предлагают временный вариант договоренности вместо согласования полноценной "дополнительной помощи".
Некоторые республиканцы в конгрессе не согласны голосовать за помощь Украине в одном пакете со средствами на нужды США и грозят правительству прекращением финансирования.
В США заявили о неприятном сюрпризе для Зеленского от Вашингтона