https://ria.ru/20230927/usa-1898883190.html

Спикер палаты представителей США ответил на вопрос о допсредствах для Киева

Спикер палаты представителей США ответил на вопрос о допсредствах для Киева - РИА Новости, 27.09.2023

Спикер палаты представителей США ответил на вопрос о допсредствах для Киева

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти считает неправильным выделение дополнительных денег Украине в рамках инициативы о продлении... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T10:23

2023-09-27T10:23

2023-09-27T14:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти считает неправильным выделение дополнительных денег Украине в рамках инициативы о продлении финансирования федерального правительства страны. "Да, это неправильно. <...> Они делают выбор в пользу Украины, а не американцев. Я знаю, что там есть проблемы, но мы также должны смотреть на то, что происходит сейчас в США", — ответил политик на вопрос, считает ли он неверным шагом со стороны сената включение дополнительной помощи Украине в проект финансирования.Маккарти напомнил о проблемах, существующих на южных границах США. "У них (Киева. — Прим. ред.) уже есть деньги", — добавил спикер нижней палаты конгресса.Ранее сообщалось, что, согласно проекту временного бюджета, сенат США предлагает согласовать сокращенный объем средств для Украины в виде 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для Госдепа на срок до 17 ноября. Белый дом просит согласовать до 24 миллиардов долларов на помощь Украине, в рамках этого же запроса администрация просит о дополнительных ассигнованиях и для правительственных структур США. В Белом доме ранее подчеркивали, что запрос нужно урегулировать до конца финансового года, до 1 октября. Сенаторы теперь предлагают временный вариант договоренности вместо согласования полноценной "дополнительной помощи". Некоторые республиканцы в конгрессе не согласны голосовать за помощь Украине в одном пакете со средствами на нужды США и грозят правительству прекращением финансирования.

https://ria.ru/20230927/grabezh-1898829389.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, кевин маккарти, пентагон